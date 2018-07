La balade de Carine : La Roche en Ardenne

C’est la petite ville ardennaise touristique par excellence. On y va, on aime, on y retourne ! On la reconnaît aisément parmi d’autres. La Roche est située dans une cuvette en bordure d’Ourthe et surplombée de ruines d’un château féodal, théâtre l’été d’un spectacle dédié au fantôme de Berthe !

Tout autour, les campings sont légion. Les touristes viennent essentiellement de Belgique et de Hollande. Les visiteurs apprécient le charme et le confort des lieux, la nature environnante, les musées et les attractions touristiques, les commerces et les bonnes tables.

Des quatre coins de la ville, on aperçoit le château en ruine, point de repère des Rochois et des touristes. Il est désormais une image emblématique de la province de Luxembourg ! Pillé, incendié, vandalisé, bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, le château fort a connu maints épisodes.

Aujourd’hui, il est visité par des milliers de touristes. Chaque été, il est aussi le décor d’un spectacle. Vers 22h, à la tombée de la nuit, à l’endroit même de sa mort, on voit rôder le fantôme de la comtesse Berthe, personnage légendaire des Ardennes. Le dernier spectacle du 25 août se terminera par un feu d’artifice.

La Roche a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 11 mai 1940, le lendemain du déclenchement de la campagne des 18 jours, la ville est prise par une unité de reconnaissance allemande. Les Allemands ont occupé le château, contraignant les forces alliées à bombarder la ville. 10 % des bâtiments ont résisté aux assauts. Sur le parking du Quai de l'Ourthe se trouve un char américain avec canon de 76mm.

Il s'agit d'un tank Sherman M4A1. Il rend hommage aux 2ème et 3ème division blindées américaines et à leurs unités attachées qui arrêtèrent l'envahisseur allemand en décembre 1944 et libérèrent la ville de La Roche et ses villages en janvier 1945 lors de la Bataille des Ardennes. Vous y verrez aussi un char britannique.

Salaisons, pâtés et Purnalet

Dans les boucheries, à côté du jambon, des charcuteries et salaisons ardennaises, il y a bien souvent des bouteilles carrées dont le contenu rouge attire le regard. Le Purnalet est l’une des spécialités de la Roche, une liqueur à base d’eau-de-vie et de prunelle dont le secret de confection est gardé par la confrérie gastronomique de la ville, fondée en 1981. La tradition remonterait à l’époque gallo-romaine. Les prunelles sont cueillies après les premières gelées et macérées pendant trois mois dans des pots en grès du coin. On le déguste dès janvier.

Les baisers et le jambon

Les baisers sont de petits gâteaux, des biscuits meringués à base de pâte d'amandes et de crème au beurre. Ils ont été crée en 1959 par un ex-pâtissier à La Roche. Ils sont l’un des souvenirs les plus prisés de la Roche avec le jambon salé, fumé et séché selon des règles strictes. Depuis 1974, le " Jambon d’Ardenne " est une appellation contrôlée et protégée.

Le Musée de la Bataille des Ardennes.

Le principal musée est la ville est celui dédié à la Bataille des Ardennes, une tragique page de l’histoire de la ville et de la région.

L’extérieur ne paie pas de mine. Par contre, les collections et la scénographie nous tiennent en haleine quelques heures durant. Les rudes combats de l'Offensive des Ardennes en décembre 1944 ont détruit la ville de La Roche à 90%, faisant de nombreux blessés et tuant 114 habitants.

Un reportage photographique, des véhicules d'époque, des mannequins avec leur équipement, de nombreuses pièces rares vous y sont présentés en diaporama et en vitrines.

Les Grès de La Roche

Dans les vitrines des boutiques et dans les restaurants traditionnels, vous verrez des poteries en grès de La Roche dont l’histoire est contée dans un musée qui lui est dédié. Elles sont généralement brunes ou grises avec des dessins bleus.

Le Parc à Gibier

Sur un parcours piétonnier de 1,2 km, vous verrez des cerfs, biches, daims, mouflons, loups, lynx, chats sauvages, renards, hiboux et animaux de la ferme. Le parc se trouve à 2 km du centre-ville. Ad : 6,50 € - Eft : 4 €.