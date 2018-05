La balade de Carine : La Forêt Domaniale de Silly

Certains vont faire la fête ce week-end aux ducasses locales, au Doudou à Mons alors que d’autres préfèreront l’ambiance paisible et le charme d’une balade en forêt. En Hainaut, entre Mons et Ath, la Forêt domaniale de Silly s’apparente à une entendue boisée des Ardennes.

300 hectares de bois … Des allées, des sous-bois, des arbres surdimensionnés plantés çà et là … Par endroit, la lumière se fraye une place dans les branchages et illumine le décor majestueux. On y croise des promeneurs, des naturalistes, des amoureux de la nature et des photographes en quête de paysages singuliers. Difficile d’imaginer que l’on se balade en Hainaut.

Le décor est ouvert, lumineux et étrangement très calme. Les oiseaux chantent alors que les autres habitants de la forêt se font plus discrets en entendant les pas des promeneurs.

Certaines voies mènent à Enghien ou longent des châteaux et anciennes fermes. Autrefois, la grande forêt de hêtres, jacinthes, chênes, châtaigniers, aulnes, bouleaux et frênes était propriété des célèbres Princes de Ligne. Plusieurs agriculteurs contribuent à l’entretien des lieux.

Dans la forêt domaniale de Silly, on s’étonne de pouvoir observer pléthore de champignons. La Wallonie est riche de plus de 9000 espèces de champignons !

La cueillette est permise à raison d’un seau de 10 litres par jour et par personne, sans but lucratif !

Plus loin, des libellules à profusion se partagent l’espace autour d’une petite marre. A côté, un houx gigantesque est déjà parsemé de boules rouges. Les arbres feuillus sont d’une hauteur remarquable. Certains troncs ont été identifiés par des lettres ou des chiffres, signe de contrôle accrus et suivi réguliers des mastodontes remarquables de la forêt.

Les tables et blancs à l’orée du bois remportent un franc succès pour les pique-nique. Plus loin, on se repose sur une souche d’arbre. Les allées propres laissent penser que les promeneurs se sentent investis par le respect de cette majestueuse forêt.

Dans les 22% d’espaces forestiers de notre pays, certains sont publiques alors que d’autres sont privés. Au fil des ans, plusieurs ont été érodés par le développement des constructions. Autrefois, la Forêt de Soigne s’étendait jusqu’à Soignies en Hainaut. Dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement, les règles d’urbanisation ont été réécrites. Avec le code forestier, les fonctions économiques, environnementales, sociales, récréatives et éducatives de notre patrimoine forestier ont été redéfinies et renforcées.

Si les forêts et bois belges sont en grande partie libres d’accès, on ne peut pas pour autant y faire ce que l’on veut ! Pour les préserver, le code de la forêt détaille toutes les pratiques autorisées et interdites. La forêt à la fois robuste et fragile produit et offre des centaines d’emplois directs et indirects ; une richesse dont on oublierait trop vite la valeur.

En règle générale, on le devinera aisément, chacun respectera la propreté et la quiétude, l’environnement ainsi que la flore et de la faune composée notamment de centaines d’oiseaux, 54 000 chevreuils, 25 sangliers et 11 000 cerfs, biches et faons.

Les bivouacs sont interdits et les animaux de compagnie seront tenus en laisse. Les cyclistes circuleront exclusivement sur les chemins et non sur les sentiers. Pour les quads et les motos, la réglementation est plus stricte et renseignée sur les sites boisés où ils sont autorisés.

A l’automne, période des balades mycologiques, nos espaces boisés regorgent de plus de 9000 espèces différentes. Attention, certains champignons peuvent être extrêmement dangereux pour la santé. Mieux vaut se faire encadrer par des experts pendant la cueillette.

En vue de sauvegarder le milieu, la réglementation autorise la cueillette de d’un seau de 10 litres par jour par personne dans but lucratif, entre le lever et le coucher du soleil ; cueillette interdite les jours de chasse. Les contrôles sont réguliers.

Les journées réservées à la chasse sont renseignées à l’orée de la forêt.