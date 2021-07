La balade de Carine : La fabuleuse histoire du château de Franchimont

Plus

L’histoire est aussi belle que passionnante. Au fil du temps, des bénévoles font renaitre un château médiéval en ruine à Theux en province de Liège. Les rénovations motivées par leur passion commune sont en grande partie le fruit de leur détermination, de leur labeur et de leur persévérance. Une fois par mois, ils troquent un week-end de détente contre deux jours de travail acharné. Ils sont parfois, dix, quinze ou vingt selon leurs disponibilités, animés par une même ferveur et un objectif commun : sauvegarder le château qui de près ou de loin fait partie de leur histoire personnelle. La renaissance débute en 1967, lorsqu’une vingtaine de passionnés prennent à bras le corps l’état des lieux et établissent un carnet de bord des travaux selon leurs priorités. Ils sollicitent le soutien des pouvoirs publics et sensibilisent les mécènes. Lorsque les premiers deniers tombent, ces vaillants se mettent à l’ouvrage afin de faire renaître au fil des mois et des ans l’imposante bâtisse. Aucun objectif n’a été fixé dans le temps. Le schéma directeur des rénovations planifie les travaux pour 9 ans, timing qui correspond à l’échéance de la convention qui lie les bénévoles à la commune de Theux, propriétaire du château. Fin 2021, la partie occidentale des ruines du logis devrait être terminée. D’autres chantiers sont en cours, notamment la restauration de la ruine d'une tour à latrines. Celle du donjon, classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, suscitera prochainement toutes les attentions. L’imposant vestige de 20 mètres de haut se dégrade et les pierres se détachent petit à petit. Solliciter des entreprises spécialisées coûterait près d’un million d’euros, dix fois moins avec les bénévoles ! Le budget de restauration est composé de recettes touristiques (15 000 entrées annuelles) et d’aides publiques ponctuelles. Le dernier chantier bientôt achevé a nécessité l’édification d’un échafaudage de 46 000 €. 10 000 € ont été pris en charge par l’Agence wallonne du Patrimoine. Les bénévoles œuvrent aussi pour pérenniser dans le temps leur action et transmettre ce patrimoine qui leur appartient moralement. Qui reprendra la relève lorsque pour eux le temps sera venu de déposer les outils ? Même si l’échéance semble encore lointaine et comme demain arrivera sans doute plus vite qu’ils ne l’estiment, il faut déjà y penser afin d’éviter que " leur château " ne sombre une nouvelle fois dans la dérive, preuve inconditionnelle de leur amour sans mesure pour ces pierres qui font parler le temps !

3 images © Château De Franchimont © Château De Franchimont

Dans l’ancien Régime, Franchimont était une des 12 résidences et places-fortes du prince évêque de Liège qui défendait l’est de la principauté à partir du XI-XII siècle. Sa construction a probablement débuté dans le courant du 11ième siècle et s’est achevée à la Révolution française voire liégeoise à la fin du 18ème siècle. Ensuite, les lieux sont abandonnés par l'évêque en 1794 et déclarés en ruine 1800 après le pillage des matériaux. C'est ainsi que la majeure partie de la dégradation s'est opérée dans la première moitié du 19ème siècle. Visiter le château de Franchimont Pour visiter le château, il faut plus ou moins 1h30 en visite libre avec l’aide d’audio-guide en diverses langues et parfois un peu plus pour les passionnés . 6 €. Certaines visites sont guidées, sur demande ou ponctuelles comme celles du dimanche après-midi à 14h. Des membres de l’équipe des bénévoles content l’histoire du château. chateau-franchimont.be D’autres découvertes Depuis 2004, la coquette ville de Theux est considérée comme la capitale wallonne de l'écrevisse à pattes rouges. Forestia, un parc animalier aux portes des Hautes Fagnes, s’est développé en lieu et place de l’ancien par à gibier de La Reid. 44 hectares de pâtures et de forêts hébergent plus de 300 animaux en semi-liberté. Une trentaine d’espèces y cohabitent. Le parcours aventure compte 5 kilomètres de promenades balisées, 11 parcours dans les arbres, 133 obstacles, une tyrolienne géante de 120 mètres et 12 voies d'escalade en extérieur.