La balade de Carine : La Chandeleur à la marseillaise

A l’heure où nous faisons sauter les crêpes pour sceller la chandeleur à l’aube du printemps, comme chaque année, les Marseillais referment le traditionnel chapitre de Noël et dégustant les navettes. Ces biscuits secs sont à Marseille ce que les crêpes sont à notre chandeleur. Les habitants de la ville en mangeront tout le mois de février, voire toute l’année pour les plus superstitieux.

Une délicate odeur parfumée à la fleur d’oranger plane dans Marseille. L’ambiance olfactive alléchante provient des effluves de la cuisson des navettes, un biscuit sucré assez ferme en forme de barque. Beaucoup de Marseillais le trempent dans un verre de vin rouge avant de la déguster. Les biscuits secs de 7 à 8 cm de long se conservent assez longtemps. A Marseille, il se dit qu’ils porteraient bonheur toute l’année à tout qui en mangerait un chaque mois de l’an.

A la chandeleur, les Marseillais vont à l’abbaye Saint-Victor au cœur de la ville y faire leurs dévotions et acheter les navettes.

Traditionnellement parfumées à la fleur d’oranger, ces petits biscuits en forme de bateaux sont bien plus qu’une friandise. Elles sont à la fois un symbole, un souvenir du passé et un rite pour les férus de traditions et du Noël provençal.

La cuisson marque la fin des festivités de fin d’année et de l’an neuf, lorsque chacun remballe les santons jusqu’à l’hiver prochain.

Pour certains, l’origine de la navette est associée aux fêtes de la Chandeleur célébrées à l’abbaye de Saint-Victor de Marseille. A la fin du 13ème siècle, une statue de vierge s’échoua sur les bords du Lacydon, le Vieux-Port de Marseille. Sculptée dans le bois, sa robe verte était salie et meurtrie par la patine. Elle fut pour certains une Dame du feu et pour d’autres une vierge protectrice des gens de la mer.

Bien que souvent évoquées, l’histoire ne nous dit pas pourquoi les navettes lui sont associées et pourquoi elles sont en forme de barque. D’autres prétendent que la navette symbolise la barque qui amena les Saintes Marie sur les côtes de Provence.

Pour pérenniser cette histoire, le fondateur du Four à Navette (1781) eut l’idée de confectionner un biscuit en forme de barquette.

D’autres encore affirment que les gâteaux secs cuits pour les fêtes des déesses-mère évoque la fécondité.

Initialement parfumées à la fleur d’oranger, les navettes sont aujourd’hui déclinées avec diverses épices. Dans la grande distribution, on en trouve même des salées.

Le Four des Navettes est la plus ancienne boulangerie de la ville.