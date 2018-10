La balade de Carine : La Cathédrale Saint-Sauveur de Bruges relookée

Un événement dans la Venise du Nord : ce week-end, on inaugure la cathédrale Saint-Sauveur tout juste rénovée. Les travaux de grande envergure ont duré plus de 30 ans. Durant tout le mois d’octobre, les visiteurs profiteront de visites guidées et de concerts organisés pour l’occasion.

En 1987, ouvriers, architectes et ingénieurs entamaient un impressionnant chantier qui devaient offrir un bain de jouvence au plus grand édifice religion et plus ancienne église de la ville. Le chantier durera un peu plus de deux décennies. Après 21 ans, les échafaudages sont installés à l’intérieur pendant une dizaine d’années. La rénovation intérieure sera moins longue mais tout aussi ardue et délicate vue la richesse du patrimoine de la cathédrale.

Seul l’orgue n’a pas été rénové, non sans intérêt ni faute de moyens mais par la complexité du projet ambitieux. En 1935, afin de permettre d’agrandir la cathédrale, l’orgue est déplacé de la tribune du centre vers la nef. Le projet étant de replacer un orgue au centre et d’en installer un dans le chœur, d’ici quelques mois, la cathédrale comptera dès lors deux prestigieux instruments. Les marchés publics sont en court. Aucune offre ni aucun planning n’ont à ce jour été retenus.

Eglise depuis le 13ème, elle devient cathédrale et siège de l’évêché en 1834. Comme elle est tout d’abord une simple église, elle ne reflète pas la grandeur et l’exubérance des autres cathédrales. Initialement, l’édifice est gothique d’influences diverses. La base de la tour romane affiche le gothique du bassin de l’Escaut, comme la cathédrale de Tournai. Fortement incendiée en 1839, la tour et les toits sont reconstruits en néogothique beaucoup plus riche.

Bien que ravagée à plusieurs reprises par des incendies, la cathédrale recèle de maintes œuvres d’art comme six tapisseries de Bruxelles datant de 1731 suspendues dans la nef au-dessus de quarante-huit stalles gothiques de 1430 qui meublent le chœur. Il y a aussi la châsse en argent de saint Eloi et celle de Charles le Bon derrière l’autel entourée de mausolées en marbre noir. L’autel en marbre est surplombé d’une peinture de la résurrection. Le jubé, tribune transversale élevée entre la nef et le chœur, est surmonté d’une statue de Dieu le Père.

Le Trésor et la cathédrale accueillent chaque année quelque 120 000 visiteurs. Le Trésor est installé dans le bâtiment du chapitre. On y voit notamment des œuvres d’art provenant de l’ancienne cathédrale Saint-Donatien et d’anciens couvents de la ville.

Visiter la cathédrale

La cathédrale se visite chaque jour de 10h à 13 h et de 14h à 17h30 sauf le samedi et dimanche (horaires restreints en raison des offices).

L’accès est libre mais l’entrée au Trésor est payant.

Sint-Salvatorskoorstraat, 8000 Brugge.

Visiter Bruges

Doit-on rappeler la splendeur de la ville de Bruges, une ville aux proportions humaines qui attirent chaque année des centaines de milliers de touristes. Avec Bruxelles, c’est l’endroit le plus visité de notre pays. Conservant les mystères du Moyen Âge et affichant sans complexe son exubérance, Bruges est depuis des siècles une métropole internationale. La ville dotée d’un patrimoine historique, religieux, architectural et artistique exceptionnels, est classée par l’Unesco.

Les canaux et la dentelle lui sont des ambassadeurs indéniables. Bruges et la dentelle sont inextricablement liées depuis des siècles. De par leur patience et leur dextérité, des milliers de mains de femmes et de jeunes filles ont forgé la renommée mondiale de la ville.

Il y a quelques décennies, plus d’un quart des femmes de la ville travaillaient le fil aux fuseaux. De nos jours, elles sont moindres mais toujours aussi assidues et acharnées à pérenniser un savoir-faire unique reconnu de par le monde.

Bruges en fin d’année

Du 25 novembre au 02 janvier, la ville de Bruges et en particulier la place Simon Stevin et le Markt revêtent leur vêtement de fêtes pour le traditionnel marché de Noël. Sur la place du Markt, il y aura aussi une patinoire.