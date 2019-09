La balade de Carine : La Basilique de Koekelberg

Elle devait être une grande église gothique, elle sera une basilique moderne. Le bâtiment n’est pas particulièrement beau d’un point de vue architectural, son histoire lui offre une belle destinée. Léopold II voulait un panthéon. Face à la consternation de la population quelque peu lassée et choquée par les fastes aux prix démesurés d’un roi inventif et quelque peu capricieux, le cimetière des grands deviendra un lieu de culte. En 1970, la basilique nationale du Sacré Cœur de Bruxelles de son vrai nom ouvre ses portes au public. Eglise emblématique de la capitale, elle est aussi un site d’événements, un musée, des bureaux et des archives.

Léopold II y voyait le nouveau quartier royal de la capitale. Il imaginait un endroit chic doté d’un panthéon où les plus grands du pays reposeraient en paix. Les Belges se sont révoltés contre ce nouveau projet fastueux qui allait une fois de plus anéantir lourdement les finances du pays. Contrarié par la réaction spontanée et négative de son peuple, le roi s’échappe quelques jours à Paris pour encaisser et revoir les fondements de son projet démesuré. L’escapade et la sagesse de ses réflexions furent bénéfiques puisqu’il reviendra avec l’idée de construire une basilique. Comme à Montmartre, il voulait son imposante église sur une colline, la plus grande église du monde.

Faute de finances en suffisance, la réalité sera quelque peu éloignée des rêves du souverain. La basilique actuelle n’en est pas moins imposante : 164 m de long, 107 de large, 7 tours dont la plus haute à près de 150 m. L’extérieur est austère, l’intérieur moderne et ouvert, une grandeur qui laisse pantois d’admiration. Seules les chapelles nous rappellent la décoration des églises traditionnelles.

En 1905, la première pierre est posée sur un grand terrain de jeux fréquenté par les jeunes du quartier. En dehors de leurs heures de travail, les ouvriers du chantier cultivent un jardin au pied du chantier, le reste du terrain restant un lieu privilégié et de jeux pour les jeunes. Durant les guerres, seules les cloches ont souffert ; elles ont été jetées par les fenêtres, très certainement pour fabriquer des armes. De ces tristes événements naît une belle histoire qui témoigne de l’attachement d’une population à son patrimoine. Des habitants du quartier ont collectés des fragments des pièces du carillon qu’ils ont restitué à la basilique après la guerre. Ces précieux souvenirs ont permis de refondre une petite cloche qui sonne chaque matin au début de la messe.

Une basilique, un musée, un site d’événement

Dans cet endroit singulier de la capitale composé de cinq étages, il y a des espaces de recueillements, des bureaux, un musée et des archives. Ponctuellement, les murs de la basilique sont aussi le théâtre d’événements et de concerts.

Pas de te deum ni de mariages princiers dans les archives, très certainement pour des questions de sécurité. On y croise parfois pourtant des membres de la famille aux offices du matin.

Dans la basilique, il y a aussi le Musée des Sœurs Noires de Bruxelles. Le groupement religieux du Moyen-Age luttait contre la pauvreté. Suite au déménagement du cloître du centre de Bruxelles en 1998, une partie de leur patrimoine est confiée à l'asbl les Amis de la Basilique Nationale de Koekelberg. Un musée a vu le jour. On peut y voir des peintures, du mobilier et des objets d'arts, de la vaisselle, des sculptures et de la dentelle bruxelloise et flamande.

Vous cherchez un endroit singulier, hors du commun pour exposer vos œuvres, organiser un concert, un mariage, un rassemblement, une exposition, un événement d’entreprise ?

Pourquoi pas à la basilique de Koekelberg ? Sans aucun doute, vous étonnerez de par le choix de l’originalité des lieux comme décor de votre événement. Vous pourrez aisément accueillir jusqu’à 2000 personnes. Possibilité de confiner l’endroit pour les événements moins peuplés.

