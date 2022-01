La balade de Carine : La basilique de Bon-Secours a failli être française

Vous ne pouvez pas la manquer en arrivant à Bon-Secours : la basilique néo-gothique a été érigée sur une butte dominant le village de l’entité de Péruwelz en Hainaut. A quelques mètres près, l’un des plus beaux édifices religieux belges aurait été français ! Depuis le Moyen Age, elle est un centre de pèlerinage marial où les fervents viennent implorer la Vierge Marie. Difficile à la comparer à un édifice connu. Le bâtiment est aussi imposant qu’exceptionnel. Construite entre 1885 et 1895 en style néogothique, l’imposante basilique de Bon-Secours est avec la cathédrale de Tournai l’un des plus nobles et majestueux édifices de la Wallonie Picarde. Erigée sur une butte, sa position n’a rien de stratégique et n’est issue d’aucune prévision spécifique ayant quelconque but. La raison est tout aussi étonnante que fascinante. Bien avant son édification, son histoire naît au Moyen Age, au pied d’un chêne qui servait de borne entre les territoires de Péruwelz, Blaton et Condé-sur-Escaut en France. Son tronc servait de support à une statue de la Vierge vénérée, d’où le nom initial de Notre-Dame-du-Chêne entre deux Bois. Au début du 17ème siècle, la statue, disparue entre-temps, renaît, sculptée dans le bois de l'arbre et posée à son endroit initial, sous un petit abri en cailloux. Dans la foulée, un culte s’est développé autour de la Vierge et les chrétiens affluaient de toutes parts. On a dès lors érigé une première chapelle qui après quelques années s'est avérée être trop petite en raison de ferveur des pèlerins. Après sa destruction, on en a rebâti une nouvelle plus spacieuse. En milieu du 19ème, on commence à construire l’actuelle basilique sur fonds propres. Des restaurations conséquentes Bien qu’elle ait été épargnée pendant les deux conflits mondiaux, la basilique accessible au public, est en restauration, notamment les toitures basses au premier niveau du triforium de la sacristie, y compris le porche avant et une terrasse à l’arrière. En février 2022, les artisans entament les travaux dans les toitures du dôme. Cette deuxième phase permettra aussi aux habitants du coin et aux pèlerins de retrouver la Vierge, restaurée et redorée, abritée dans un campanile à côté du maitre-autel. L’intérieur, au même titre que l’extérieur, est inscrit au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Chapelles de toutes beauté, chair de vérité remarquable, pavements éminents du maître-autel, retables en bois exceptionnel, vitraux flamboyants colorés dans la masse … façonnent le décor.

4 images © Barat N © Barat N © Barat N

Autrefois, la basilique était une destination de balade pour les familles qui aimaient y forger maintes traditions. Certaines pique-niquaient dans le parc alors que d’autres goutaient à proximité ou terminaient la journée dans un bar ou restaurant du coin. Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut Le parc transfrontalier s'étend sur plus de 46000 ha pour une population de plus de 100 000 habitants. Comme son nom le laisse supposer, il se situe dans le bassin de l'Escaut en Wallonie picarde, enclavé entre Tournai, Lille et Mons dans les régions de Rumes, Brunehaut, Antoing, Péruwelz, Beloeil et Bernissart. Avec ses 63 km de canaux, 400 km d'itinéraires de randonnée, le parc naturel est une mosaïque de paysages et de biotopes fait de massif forestier, prairies bocagères et zones agricoles. Du Pays des Mâchons (maçons) de Rumes aux pépinières des Lesdain réputées pour leurs roses et leurs fraises en passant par les châteaux de Beloeil et Antoing, le Grand Large de Péronnes, les Marais d’Harchies ou Bernissart où plusieurs iguanodons ont été découverts dans le sol il y a plus de 100 ans, le panel d’escapades est large et la région a de quoi attirer et retenir les visiteurs. A l'escale forestière et au promenoir des cimes, petits et grands découvrent ou redécouvrent maintes merveilles de la nature. Les sources de Péruwelz A côté de Bon-Secours, Péruwelz est réputée pour ses sources d’eau potable où bon nombre de familles viennent encore s’approvisionner gracieusement comme autrefois.