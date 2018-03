La balade de Carine : L'Ile de Ré

La vie semble se réveiller sur l’île de Ré. A l’aube des vacances de printemps, les commerçants sortent leurs terrasses et étals en attendant l’arrivée des premiers touristes. Les fines bouches sont impatientes de retrouver les saveurs iodées des huîtres fraîches, les sportifs espèrent le soleil pour les balades à pied ou en vélo et les enfants tenteront encore d’apercevoir au large la morphologie singulière du fort Boyard.

Au cœur du Golfe de Gascogne, en face de la Vendée … Une île et dix charmants villages faits de maisons blanches au large de La Rochelle. Le décor s’apparente à un tableau de grand maître. Sauniers et ostréiculteurs cohabitent et croisent les randonneurs et photographes amateurs de paysages marins avec les marées en toile de fond. La tradition du travail dans les marais salants et le labeur des ostréiculteurs font partie de son patrimoine et de son histoire.

Depuis l’inauguration en 1988 du gigantesque pont de 3 km qui relie l’île au continent, la vie paisible des insulaires a changé. Malgré le péage onéreux, les touristes affluent l’été et les week-ends. Aux premiers rayons de soleil, les terrasses des bars et restaurants ne désemplissent pas. Le tourisme est désormais la première ressource de la région, la quatrième plus grande île de la France métropolitaine après la Corse, l’Ile d’Oléron et Belle-Ile.

De Rivedoux Plage, la porte d’entrée de l’île, la vue est imprenable sur le pont. Les pins maritimes donnent la direction des vents dominants, utiles aux ostréiculteurs qui surveillent leurs parcs alignés côté nord dans le pertuis breton. C’est là qu’ils surveillent les poches de naissains dans lesquelles les huitres vont grossir des mois durant.

Viennent ensuite la Flotte et Saint-Martin de Ré, la capitale historique, patrimoine de l’Unesco, que Vauban a fortifiée. De 1897 à 1938, la citadelle faisait office d’escale pour les condamnés au bagne vers la Nouvelle-Calédonie et vers la Guyane.

A La Couarde sur Mer, là où l’île se resserre, les familles pratiquent le vélo (100 km de pistes cyclables) ou s’adonnent à la rando. Derrière les dunes bordées de pins et de tamarins, sur l’immense plage de sable fin, les amateurs de sports nautiques se régalent.

Au bout du chenal qui traverse les parcs des sauniers, il y a le port d’Ars-en Ré, le plus important de l’île. L’endroit est typique et authentique. A l’extrémité de l’île, entre forêts, plages et marais salants, le village des Portes en Ré nous offre l’étrange sensation d’être au bout du monde.

L’été, dans les marais salants, les sauniers récoltent la fleur de sel ; l’hiver, ils entretiennent

les points d’eau et surveillent au quotidien le niveau de l’eau. En pérennisant la tradition, ils participent activement à la sauvegarde de la riche biodiversité de l’île. Pour les vacanciers, la visite des marais est une découverte originale.

La salinité de la mer offre aussi à l’eau des vertus utilisées en thalasso thérapie et en cosmétique.

Sur les trois marchés de l’île, les étals sont colorés de fruits et légumes et emplis de produits de la mer tels que les huitres, le poisson, les coquillages, … Les femmes des sauniers vendent la fleur de sel, le gros sel et les produits dérivés, …

Trois marchés sont quotidiens toute l’année, à La Flotte, Rivedoux et Sainte Marie ; les autres se tiennent une fois par semaine. A chaque marché, son ambiance : celui de La Flotte est d’inspiration médiévale et est installé des halles pavées semi couvertes, celui d’Ars-en-Ré est le plus couru, Bois-Plage, le plus important et La Couarde, le plus familial.

Les brocantes de l’île attirent aussi chaque weekend des chineurs et collectionneurs.

La traversée du pont surplombant la mer sur 3 km est onéreuse. Pour quelques minutes de trajet, il vous en coutera 16 € de juin de juin à septembre et 8 € hors saison le passage pour un véhicule de base une cotisation assez élevée, nécessaire pour l’entretien du pont et la gestion de le fréquentation et de la sécurité en haute saison.

Plus d'infos : www.iledere.com