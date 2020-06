La balade de Carine : L'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines rouvre : visites sécurisées et gestion prudente

Pourquoi ce musée exceptionnel, un hôtel dieu comme il en existe peu en Europe, n’a pas rouvert le 18 mai comme le gouvernement le permettait ?

" La raison est double " nous explique Raphaël Debruyn, directeur et conservateur. " Nous voulions nous assurer que la situation sanitaire continuait à bien évoluer. Nous voulions aussi offrir de bonnes conditions de sécurité à nos visiteurs et à notre personnel en sachant que nous comptons aussi sur un grand nombre de bénévoles dont la majorité a plus de 65 ans ".

La reprise des visites était aussi liée à la réouverture de l’horeca. L’accueil des visiteurs engendrent aussi des coûts fixes à couvrir qu’elle que soit la situation. Les rentrées liées au restaurant et sa terrasse jouent une fonction importante dans le financement du musée.

Comme le musée est très grand, agencé en une vingtaine de salles et un jardin, les responsables n’ont pas eu beaucoup de mal à délimiter le circuit de la visite.

Le secteur touristique sait que l’année ne sera pas une référence en terme de fréquentation : " Les réservations commencent à rentrer mais on peut pas encore dire que ce soit la folie ". 80 % du chiffre d’affaires du musée proviennent des groupes qui ne voyagent plus depuis mars et qui ne reprendront sans doute pas la route avant septembre.

La gestion des prochains mois devra être stricte, voire sévère pour assurer un équilibre financier : " Nous savons que le bilan ne saurait pas être bon pour cette année. Nous avons perdu des groupes scolaires, culturels associatifs ".

Même avec une bonne fréquentation estivale, le musée devrait perdre 70 à 80 % de son CA cette année. " Il faudra être très prudent en termes de gestion et de dépenses pour assurer l’équilibre financier ".