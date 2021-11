La balade de Carine : L’espace gallo-romain d’Ath raconte la bière d’hier et d’aujourd’hui

La Belgique est-elle réellement le berceau de ce breuvage fermenté qui fait notre fierté ? La nouvelle exposition de l’Espace gallo-romain à Ath nous informe et nous étonne sur l’origine et l’histoire du breuvage fermenté que les Belges affectionnent tant. L’exposition s’intitule " l’Age de la Bière ". A l’instar du bronze, de la pierre, du fer … la Belgique, l’Europe et le monde ont aussi leur âge de la bière, un terme générique qui reprend les périodes durant lesquelles l’homme a fait fermenter des céréales dans de l’eau. Depuis l’Antiquité, plus particulièrement à l’époque gauloise lors de l’apparition de l'agriculture, l’homme a fabriqué de la bière. Comme l’écriture n’existait pas à l’époque, on en sait peu sur l’origine exacte de la fermentation. Les historiens imaginent que par un heureux hasard, l’homme aurait peut-être découvert des céréales en fermentation dans un récipient qui aurait été arrosé. A moins que ce ne soit les céréales qui auraient atterri dans un récipient d’eau, aucun document ne l’atteste. Sans plus de précision sur ses origines, on devine que la bière moins aérée que celle d’aujourd’hui et plus goûteuse que l’eau plaisait déjà à l’homme. La bière se consommait rapidement parce que le produit ne se conservait pas. Le houblon apportera la stabilité pour la conservation. La maternité belge de la bière est plus contestée. Celle qui a déjà traversé plusieurs ères, aurait été inventée bien avant les Gaulois. Des fouilles réalisées en Israël auraient révélé plusieurs bassins naturels contenant des traces de céréales fermentées attribuées à une production de bière. Ces bassins étaient perdus dans une cavité rocheuse. On sait aussi qu’il y a 5000 ans, les Egyptiens et les Mésopotamiens consommaient déjà de la bière. En Egypte, la boisson fermentée était fabriquée en grande quantité et servait de monnaie rétribuée pour un travail notamment ou toute autre négociation marchande. L’exposition nous fera traverser le temps en éveillant notre regard sur l’évolution des modes de fabrication et de consommation de la bière. La thématique nous montre aussi différents types de vaisselle ou d'outils retrouvés lors de fouilles dans la région ainsi que diverses traditions et mode de vie liés à la bière aux 19ème et 20ème siècle dans la région d’Ath. Les cafés et brasseries Au 19ème siècle, les brasseries étaient légion. On y brassait la bière et on y dégustait un bon verre. Les cafés étaient des lieux de rencontre où s’exerçait la vie sociale après le travail

4 images coll. AWaP © Espace gallo-romain coll. Musée du Verre Charleroi © Espace gallo-romain Chaland de Pommeroeul © Espace gallo-romain

Le musée archéologique situé à deux pas de la Grand-Place d’Ath entre Tournai et Bruxelles, en province de Hainaut, est une référence dans le domaine. Les collections ont en majeure partie été révélées par des fouilles entreprises dans la région à Pommeroeul près de Bernissart en Hainaut en 1995 lors des travaux de creusement du nouveau canal Mons-Condé. Le vicus (bourg) de Pommeroeul était naguère une agglomération secondaire du 2ème siècle de notre ère, sise au croisement de la route Bavay-Blicquy et d’une rivière. Parmi les pièces remarquables, deux barques d’une longueur de 12 et 18 m attirent tous les regards. Le sol de Pommeroeul révéla cinq épaves de bateaux dont une pirogue et un chaland de tradition celtique conservés au musée. Les deux embarcations de l’Antiquité figurent parmi les trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le musée raconte un pan de notre histoire en laissant " parler " les objets, expliqués et parfois animés à l’aide de nouvelles technologies. Plus on gravit les étages, plus on s’immisce dans l’intimité de leur vie. Plus on remonte le temps, plus ils s’animent. Le sympathique Rufus, un batelier virtuel, nous guide et nous conte ce chapitre d’un lointain passé. A l’entrée, les visiteurs reçoivent un sesterce, un billet " intelligent ", qui permet d’actionner les bornes vidéo qui jalonnent le musée. La visite La visite dure en moyenne deux à trois heures. Expo à voir jusqu’au 11 septembre 2022 Ad : 10 € - Eft : 6 € - fermé le lundi. Rue de Nazareth, 2 – Ath - espacegalloromain.be