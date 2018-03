La balade de Carine : L'Atomium

Il y a 60 ans, le public découvrait l’Atomium, bâtiment emblématique de l’exposition universelle de 58 à Bruxelles et aujourd’hui encore de notre capitale. Pour fêter l’événement, le week-end prochain s’annonce festif !

Autrefois, on visitait toutes les sphères et on sortait par les escaliers latéraux. A la fin de la visite, on achetait un module en laiton sur socle de marbre qui représentait la structure des neuf sphères supportées par trois escaliers latéraux qui faisaient office de support.

Dès le départ, il était question de démonter le bâtiment comme les autres pavillons des pays représentés. La beauté et l’exploit eurent raison de la logique. En 60 ans, plus de 6 millions de visiteurs ont emprunter l’ascenseur pour admirer le panorama de la ville et la région depuis la plus haute sphère. Contrairement à ce l’on pourrait croire a priori, les neuf sphères, plus communément appelées les neuf " boules " de l’Atomium ne représentaient pas initialement les provinces belges du pays. Les concepteurs avaient imaginé représenter une molécule cristalline de fer.

Il y a dix ans, après plusieurs mois de travaux, les neuf sphères de l’Atomium brillaient à nouveau dans le paysage de la capitale ! Les travaux n’étaient pas un luxe. Au fil des ans, les sphères étaient devenues mates et verdâtres. A l’époque, les sphères futuristes avaient été recouvertes d’aluminium dont la brillance émerveillait les visiteurs de l’Expo. Après quelques décennies, la matière s’est ternie. Des ouvriers et artisans acrobates accrochés aux parois ont des heures durant nettoyer la structure pour lui redonner son apparence de 58.

Il aura fallu plus d’un an et demi pour que l’Atomium retrouve sa splendeur et sa brillance initiales. Tout comme la construction, la rénovation est le fruit de l’ingéniosité et de la créativité de plus de 600 ouvriers, ingénieurs, artistes et autres corps de métier qui se sont attachés à étudier minutieusement les moindres détails de la renaissance de ce souvenir d’une belle page de l’histoire du 20ème siècle.

A l’intérieur, les matériaux ont été choisis en fonction de leur qualité, de leur solidité et de leur facilité d’entretien afin que les moindres recoins gardent l’éclat de leurs premiers jours !

Depuis sa rénovation, l’esthétique intérieure a été soignée avec des jeux de lumière dans les tubes qui font la jonction entre les sphères. Chaque soir, les boules scintillent grâce à des centaines de loupiotes accrochées aux parois. Chaque jour, le spectacle est différent.

La fête le week-end prochain !

Les activités débuteront les 23, 24 et 25 mars 2018 avec un grand week-end festif qui marquera cet anniversaire (concert de musique classique le samedi soir et fête pour les enfants le dimanche après-midi, feu d’artifice).

Pour ses 60 ans, l'Atomium célèbre l'Expo 58 au travers de trois nouvelles expositions regroupées sous le titre commun de Galaxy 58. Ces expositions (People of 58, Podium 58 et Graphic 58) prendront place à l'Atomium ainsi qu'au ADAM - Brussels Design Museum et ouvriront leurs portes le 23 mars 2018 jusqu'à la fin de l'année.

Depuis dix ans, les élèves et leurs professeurs peuvent séjourner dans une des neuves sphères entièrement aménagées avec des sanitaires, une classe et des chambrées installées dans des " boules " que les initiateurs assimilent à des molécules d’eau !

L’expérience est unique et inoubliable dans la mémoire des petits comme des grands.

Le site internet www.atomium.be vous renseigne les heures d’affluence afin d’éviter les éventuelles files d’attente.

L’Atomium en quelques chiffres …

Hauteur : 102 m

Diamètre des sphères : 18 m

Diamètre des tubes : 3 m

Diamètre du pavillon sur lequel repose l'Atomium : 26 m

Les escalators installés dans les tubes de l’Atomium étaient parmi les plus longs d’Europe en 1958. (35 m)

Vitesse de l’ascenseur, le plus rapide d’Europe en 1958 : 5 m / sec. 23 sec pour atteindre le sommet.

Six des neuf sphères sont aménagées sur deux étages chacune.

Surface par étage : 240 m2