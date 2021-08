La balade de Carine : L’Atomium plus grand qu’avant !

C’est l’un des bâtiments emblématiques de Bruxelles, voire de Belgique. Avec Manneken Pis et la Grand-Place, l’Atomium est le lieu le plus visité de la capitale. Et bien que cela puisse paraître étrange, voire inconcevable, les espaces d’exposition de l’Atomium sont plus grands qu’avant ! Le Musée du Design En 2015, les responsables de l’Atomium ont ouvert le Musée du Desing, à 150 m du bâtiment emblématique de l’Exposition universelle de 1958, afin d’y présenter une importante collection bruxelloise de design exposée sur plus de 5000 m². L’un des objectifs majeurs du musée est de rendre le design accessible à tous publics. Le musée compte deux expositions permanentes. L’une est consacrée à l’histoire du design en Belgique et l’autre présente plus de 2000 pièces en plastique de valeur considérable. On y voit entre autres de vieux téléphones, des ancêtres de nos radios, sèche-cheveux, ordinateurs et de multiples objets du quotidien qui ont marqué l’histoire des années 50 jusqu’à l’aube du 21ème siècle. Toutes sont liées aux confins de la consommation de masse. Le parcours capte l’attention de toutes les générations : les grands-parents évoquent leurs souvenirs à leurs descendances intéressées pour ces objets anciens qui leur paraissent peu familiers, voire improbables. Le jeune public s’étonne de constater qu’autrefois, pour composer un numéro de téléphone, il fallait tourner un cadran !

L’Atomium aujourd’hui La visite de l’Atomium est agrémentée d’un son et lumière, d’une installation virtuelle de toute beauté qui lui confère une modernité à la pointe des nouvelles technologies. Musique dynamique, jeux et magie de lumière captent l’attention des petits et grands. Le spectacle féerique sera visible jusqu’en mars prochain. Quelques chiffres éloquents L’Atomium, composé de neuf sphères reliées entre elles par 20 tubes, a la forme d’un cube sur pointe et représente une maille élémentaire de fer agrandie 165 milliards de fois. Chaque Exposition universelle a un thème et un bâtiment phare. En 1958 à Bruxelles, la science était à l'honneur. Au départ, l’Atomium fut conçu pour ne perdurer que 6 mois. Initialement, il avait été prévu de le démolir au terme de l’expo. La structure s’élève à 102 m de haut. L’ascenseur central met 23 secondes pour emmener 22 visiteurs au sommet. En 1958, alors qu’il est capable de transporter 500 personnes à l'heure à une vitesse de 5 mètres par seconde (18km/h), il était le plus rapide d’Europe. De 2004 à 2006, la structure a été rénovée.

Visiter l’Atomium et le Musée du Desing Ad : 16 € - Eft 8,50 € Diverses combinaisons existent pour visiter Mini-Europe et le Planétarium, proches où l’on s’y rend en quelques minutes à pied. Mini-Europe, juste à côté ! C’est sans doute le seul endroit au monde où la Tour Eiffel, Big Ben, les moulins de Hollande, la Tour de Pise, l’Acropole, et les arènes espagnoles se trouvent à quelques mètres de l’Atomium ! Le parcours en plein air nous fait découvrir une centaine de sites et plus de 320 maquettes qui représentent les plus beaux coins d’Europe. Certains sont plus méconnus que d’autres comme les Temples de Mnajdra de Malte, la forteresse de Trelleborg au Danemark ou le monastère de Rila en Bulgarie. Toutes les maquettes ont été fidèlement réalisées à l’échelle 1/25ème avec un maximum de détails pertinents comme dans l’arène de Séville où plus de 3000 spectateurs miniatures s’emballent au rythme des allures du taureau et de son torero. En Italie, le Vésuve n’est pas endormi et en Belgique, les géants animent les cortèges folkloriques ! Le décor sonore a également été soigné. A l’approche de l’aéroport de Zaventem, le vrombissement des réacteurs des avions se fait entendre. Ad : 17 € - Eft : 12,10 € Le Planétarium à cinq minutes : un voyage dans les étoiles, un spectacle exceptionnel pour découvrir et comprendre l’espace. Confortablement installé, le spectacle et la magie de l’univers se déploient sur un écran géant en forme de dôme. 8 € Accessibilité En voiture ou en train et métro (Heysel)