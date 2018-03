La balade de Carine : L’Archéoforum de Liège, 9000 ans d’histoire sous terre

Sous les pavés de la place Saint-Lambert de Liège, découvrons l’un des plus mystérieux musées de notre pays qui révèle les fragments d’une cathédrale détruite il y a quelques siècles par les habitants du coin ! Depuis son ouverture en 2003, le site ne cesse d’évoluer au rythme des nouvelles découvertes. Il y a cinq ans, la scénographie a été complètement repensée pour s’adapter aux nouvelles technologies et accompagner les visites individuelles à l’aide de tablettes.

Sous la plus grande place de Liège, l’endroit est impressionnant ; 3725 m2, ici à l’apparence d’un champ de fouille, plus loin à l’allure coquette d’une galerie d’art moderne sobrement éclairée. Les vitrines de verre tranchent avec la pierre brute offrant un décor épuré et par endroit design. Chauffeurs attentifs, conducteurs effrénés et badauds savent-ils que sous leurs pieds se trouve une page de l’histoire de la ville et de la région ?

On a retrouvé les fragments d’une ancienne cathédrale à l’emplacement même où se trouvait la première cathédrale Saint-Lambert. Les fouilles ont révélé des traces de l’édifice religieux et des anciennes constructions datant de la préhistoire.

Parce qu’on ne construit pas une cathédrale en quelques mois, plusieurs styles et époques se sont succédés. La petite chapelle initiale est agrandie et prend de l’ampleur au fil des ans pour devenir une cathédrale plus imposante.

Sa destruction est étonnante. A la Révolution liégeoise, en période de heurs après la Révolution française (1780), les autorités ont décidé de détruire tout signe du pouvoir religieux. Petit à petit, on a donc démantelé la cathédrale lui donnant un air de chantier à ciel ouvert où chacun venant se servir en matériau. Sa disparition a modifié la physionomie de la ville. Les matériaux ont été recyclés pour des bâtiments publics et habitations particulières.

Le travail des archéologues ont permis de révéler les fondations du bâtiment. L’identification des lieux ne fut pas ardue puisqu’on savait que jadis, une cathédrale avait été construite sur la place.

Avec la circulation en surface, l’Archéoforum est un endroit fragile minutieusement surveillé chaque semaine par des archéologues et techniciens qui observent notamment l’impact des vibrations sur le musée. D’autres mesures de conservation ont été mises en place, notamment pour éviter la propagation de la moisissure, la nappe phréatique étant juste en dessous des vestiges. La faiblesse de l’éclairage limite aussi la propagation d’éventuels dégâts.

Les archéologues n’explorent plus la terre et les pierres du sous-sol de la place Saint-Lambert et en partie sous le Tivoli. Cependant, les fouilles pourraient reprendre à tout moment.

L’ensemble des vestiges historiques est accessible au public. En parcourant le site souterrain, nous traversons toutes les époques jusqu’à aujourd’hui. Une visite de 9000 ans d’histoire ! Lorsqu’on ressort après la villa gallo-romaine, on remarque des escaliers qui ont été construits au 19ème par les archéologues afin de descendre dans les entrailles de la place publique. Une petite trappe identifiait l’endroit de l’extérieur. Les plus anciens s’en souviennent encore.

Aujourd’hui, la place a fait peau neuve et le site historique souterrain est accessible par un accès moderne et un hall adapté à l’accueil touristique.

La visite : L’Archéoforum est accessible gratuitement aujourd’hui, comme tous les 1ers dimanches du mois.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 10h à 17h. Fermé les jours fériés, le lundi et le dimanche

A l’entrée, chacun bénéficie d’une brève présentation d’un guide. Ensuite, les visiteurs poursuivent librement la découverte ou s’aide de leur tablette ou smartphone.

Possibilité de visite guidée pour les groupes d’au moins 10 personnes.

6 € l’entrée – le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

La visite est agrémentée d’expositions temporaires. En ce moment : " Résidences de princes-évêques, de la forteresse au château, jusqu’au 14 avril 2018.

Plus d'infos : www.archeoforumdeliege.be