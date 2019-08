La balade de Carine : Houtopia, paradis des familles

Voir, toucher, sentir, goûter, écouter, découvrir, éveiller les sens et s’amuser, tels sont les objectifs d’Houtopia, un parc récréatif sis au cœur d’Houffalize, charmante petite ville du sud de la Belgique.

Entre parc attractif et musée hyper ludique, le centre intergénérationnel récemment entièrement rénové, délasse, impressionne et amuse les enfants, parents et grands-parents qui découvrent des senteurs, identifient des ingrédients, actionnent des manivelles, lisent les panneaux didactiques. On se concentre, on s’émerveille et on s’amuse.

Nos 5 sens sont autant de fenêtres qui nous permettent d'appréhender le monde qui nous entoure.

Comment fonctionnent-ils ? Que faire lorsque l'un d'entre eux est déficient ? Nos sens peuvent-ils nous tromper ? Comment en prendre soin ? Ont-ils des liens entre eux ? Guidés par un animateur, les visiteurs sont plongés dans un univers composé d'une multitude d'expériences sensorielles

L'expérimentation nous aide à prendre conscience de notre manière de fonctionner et identifier nos forces et nos faiblesses.

La visite en chaussettes !

Dans l’espace indoor, petits et grands sont invités parcourir le cheminement des activités en chaussettes parce que la découverte passe aussi par les sensations captées par cellules nerveuses des pieds ! Au besoin, on vous prête des chaussettes colorées !

Dans cet espace de 650 m², 80 expériences sensorielles captent l’attention des petits et grands. Toucher, sentir, construire sans voir, écouter, réfléchir tout en s’amusant … Les visiteurs sont sollicités, interpellés sur leurs découvertes et les sensations ressenties.

Les visiteurs doivent reconstituer un puzzle en 3D sans le voir, uniquement à l’aide du toucher, identifier un animal sans le voir. On découvre aussi la magie du kaléidoscope, du camouflage.

Enfants, parents, grands-parents vont aussi découvrir la magie des illusions sonores, l’empan d’action des infrasons et ultrasons : un enfant de huit ans va entendre des sons que son grand-père ne percevra pas. Les activités mettent aussi en avant la connexion entre nos sens et la perception par notre cerveau.

Comme on peut aisément le supposer, les activités relatives au goût remportent un franc succès.

Durant tout l’été, divers ateliers sont organisés. Pour y participer, il faut impérativement s’inscrire à l’accueil. Comme le dit l’adage, les premiers arrivés seront les mieux servis !

L’accueil et l’hygiène sont irréprochables. Les espaces intérieurs sont nettoyés plusieurs fois par jour.

On découvre et on s’amuse aussi à l’extérieur !

La grande plaine de jeux extérieure est composée de différents espaces ludiques et didactiques avec notamment un mini circuit pour l’apprentissage du code de la route, des châteaux gonflables et un toboggan géant de plus de 30 m. Pour y accéder, petits et grands emprunteront notamment un parcours de cordage en araignée sécurisé et un pont suspendu.

Votre visite

Houtopia se trouve dans le centre d’Houffalize.

Il est possible de se restaurer sur place mais on peut aussi apporter son pique-nique et déjeuner sur place en toute tranquillité.

Prix : 9,5 € - tarif adapté aux familles.

Nouvelle thématique sur le développement durable dès septembre.

Pour maintenir une qualité de visite optimale et assurer une ambiance calme et paisible, le nombre de visiteur journalier est limité à 400 personnes.

Plus d'infos : www.houtopia.be

Houffalize

Houffalize est la 10ème commune de Belgique en termes de superficie : 17000 ha, 5000 habitants et un ensemble forestier qui recouvre plus de 50% du territoire. Depuis 18 ans, elle est intégrée dans le parc naturel des Deux Ourthe.

De juin à octobre, la ville est généreusement fleurie.

Avec un centre de vacances, des hôtels et chambres d’hôtes, la petite ville de la province de Luxembourg compte 1200 lits.

La région ravira aussi les amateurs de VTT. Le trail reliant La Roche au Grand-Duché de Luxembourg passe par Houffalize.

Dans l’agenda

Le carnaval du soleil – le premier dimanche d’août avec notamment des sociétés du carnaval de Stavelot.