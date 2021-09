La balade de Carine : Hotton

Une grotte classée, un Centre d’Interprétation de la rivière, une place du Chat, un des plus beaux villages de Wallonie, une île … Hotton mérite que l’on s’y attarde pour la découvrir.

La grotte

Situées à 30 km de la célèbre grotte de Han, celle d’Hotton n’en est pas moins intéressante. Découverte en 1958, elle est sans doute la plus belle de Belgique. Véritable joyau géologique de l’Ardenne, elle est la seule à être classée intégralement au Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie.

Dans ce dédale de galeries titanesques qui semblent interminables où grondent les torrents, les gouffres sont légion. Certains atteignent trente mètres de profondeur.

Riveo

Aquarium, expositions thématiques, panneaux didactiques …. Riveo à Hotton ouvre une fabuleuse porte sur la nature et la rivière. Initié en 2007 par des passionnées de l’Ourthe qui arrose la ville, le Centre d’Interprétation lève le voile sur les jardins secrets des cours d’eau d’Ardenne et de la province de Luxembourg.

En 1996, des passionnés de la nature prennent à coeur de sensibiliser la population environnante à la richesse de l’Ourthe, affluent de la Meuse. Huit ans plus tard, divers acteurs régionaux créent un Centre d’interprétation de la Rivière au sein du Syndicat d’Initiative de la ville proche de La Roche-en-Ardenne. En 2010, Riveo (rives et eau) naît.

La visite commence par une exposition qui dévoile les secrets de cinq grands fleuves de la planète. Passeport interactif en main, chacun voyage de continent en continent à l’affût et à la découverte d’espèces incroyables, d’animaux fabuleux et d’anecdotes cocasses. On y découvre aussi des techniques de pêches surprenantes et improbables et des histoires qui font frémir.

Riveo sensibilise aussi les visiteurs aux problèmes environnementaux qui font de plus en plus souvent la une de l’actualité.

Dans un bâtiment à moitié enterré, un bras de rivière a été reconstitué. Dans ces eaux douces et dans les aquariums, les poissons d'eau nagent paisiblement. Certains ont des noms surprenants et des surnoms qui font sourire comme la tanche, surnommée le poisson docteur, le brochet, requin de la rivière ou encore le plus petit de tous, l'épinoche, qui construit un nid pour ses petits.

La découverte est aussi agrémentée de splendides jardins monastique, mauresque, labyrinthe, renaissance et contemporain. Pour les fans et adeptes, la visite se termine aussi par un mini-golf 18 trous.

A Riveo on peut aussi s’initier à la pêche sur les rives de l’Ourthe.