Malgré les nombreux passants et badauds, l’ambiance est calme. Ebahi par le charme des lieux, chacun aime savoureux le décor visuel et sonore.

Aux terrasses, on déguste les moules de bouchots, le Pont-L’Evêque, le cidre et le Calvados qui font la renommée de la région. Ce week-end, on fête aussi la crevette et les produits de la mer. Les boutiques artisanales et petites galeries y sont légion. Difficile de résister à la tentation d’acheter l’un ou l’autre souvenir local.

La petite ville verte n’a rien à envier à ses voisines Trouville et Deauville . Elle est l’une des plus belles villes fleuries de France avec des parcs et jardins joliment décorés toute l’année. C’est autour du Vieux Bassin qui s’apparente à un petit port italien que la vie s’organise dans les rues pavées et les ruelles escarpées qui se déploient en un dédale pittoresque. Aisé de se repérer parce que toutes les rues mènent au Vieux Bassin !

Les façades sont tantôt à colombage , tantôt chaulées et teintées , un décor disparate qui offre à la ville un charme singulier. Autour du Vieux Bassin, les maisons couvertes d’ardoises sont étroites et très hautes . Jadis, lorsqu’elles ont été érigées, le mètre carré coûtait très cher. Les familles de pécheurs ont acheté un petit terrain qu’ils ont exploité en hauteur en construisant plusieurs étages, ce qui à l’avenir leur a aussi permis d’échapper aux lourdes charges foncières.

Les promeneurs aiment son charme et sa douceur, les épicuriens se régalent dans les tavernes et restaurants de la petite ville de l’estuaire de la Seine. Les artistes s’y plaisent et y sont les bienvenus.

Pourquoi pas Honfleur cette année au cœur de la Normandi e avec ses maisons typiques et sa gastronomie fine et goûteuse.

La balade de Carine : Honfleur - © Calvados Tourisme

Au fil des quatre saisons, on se balade dans les parcs, les rues et ruelles, le long du port, au marché local et bio et grenier à sel (deux vastes bâtiments en pierre érigés au centre-ville au 17ème où l’on pouvait stocker plus de 10 000 tonnes de sel), dans les musées … on s’attarde aux terrasses. Chaque saison fait son ambiance et chaque ambiance a ses adeptes. De janvier à décembre, Honfleur ne désemplit pas et la magie opère.

La première chose à faire est de flâner et se perdre dans les rues et ruelles qui ceinturent le Vieux Bassin. Difficile de prévoir un timing parce qu’à Honfleur, le temps et l’empressement n’existent pas ! Flânez et offrez-vous de temps à autre une pause douceur à l’une des terrasses du petit port ou des ruelles pavées.

Que ce soit au bord de l’eau ou dans la ville, si vous repérez un restaurant qui vous plaît, pensez à réserver une table, au risque à l’heure du dîner de devoir trouver un plan de secours.

Dans le quartier de l’Enclos et des Greniers à Sel, un musée raconte l’histoire des pêcheurs qui collectaient plus de 10 000 tonnes de sel destiné à la pêche à la morue. Depuis 1916, ces deux greniers sont classés aux Monuments Historiques de France.

En seconde moitié de semaine, chaque jour à son marché : le samedi matin sous la halle se tient le marché traditionnel ; du jeudi au dimanche matin, le long du port, les pêcheurs vendent leurs poissons et les amateurs de bio font leurs emplettes le mercredi matin à la place Sainte-Catherine.