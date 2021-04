La balade de Carine : Héron

Situé à Lavoir, un village de l’entité, le Moulin de Ferrières, désormais accueil touristique est au centre d'un vaste réseau de promenades à destination des marcheurs et des cyclistes. On peut y louer des vélos électriques et des VTT : de quoi découvrir à grands coups de pédale les campagnes environnantes, grâce au réseau des points-nœuds !

Au 16ème siècle, Héron était un site d'extraction de plomb et d'argent . 300 ans plus tard, on y exploite des mines de fer et des carrières de pierre à bâtir et pierre de taille.

Parc Naturel Burdinale Mehaigne

Une vallée ouverte, des paysages fermés, des censes, châteaux de plaine ou bâtisses de piton rocheux, des champs, des bois, des artisans, des moulins et deux principales rivières autour serties de splendides paysages … Vous êtes dans le Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, entre Bruxelles et Liège, plus précisément entre Huy, Waremme, Hannut, Jodoigne, Eghezée et Andenne. Cette jolie bulle de nature confine de multiples richesses paysagères, architecturales et sociales. Les adeptes du calme, fans de nature, d’histoire et de belles pierres sont de plus en plus nombreux à y passer le week-end.

23 villages des entités de Braives, Burdinne, Héron, Wanze, … 11 000 hectares

Dans la région, on pratique le golf, l’escalade sur les falaises calcaires, le VTT et trails.

Les carnets de bord des promenades balisées sont téléchargeables.

On visite aussi des châteaux dont celui de Moha, un château féodal érigé sur un piton rocheux et celui de Fallais apparenté à une bâtisse de princesse.

Qu’est-ce qu’on fait dans le coin ?

On goute les produits du terroir.

On admire les châteaux, fermes, moulins et censes hesbignonnes.

On marche et on pédale : 8 balades pédestres ainsi que 6 itinéraires vélos, soit 219 km. Le parc naturel bénéficie aussi de la présence d’un RAVeL, la " traversine " aménagé depuis Hannut jusqu’à Huccorgne.

La région dispose aussi de son appli découverte et de balades thématiques.

Les marchés du terroir

Le marché du terroir du Parc naturel Burdinale-Mehaigne se déroule le premier vendredi du mois à partir de 16h jusque 19h30 dans le hall communal de Burdinne (rue de la Burdinale 6 – 4210 Burdinne).

Dans l’entité, chaque mercredi de 9h à 13h, il y a aussi le Petit Marché de Couthuin sur la Place communale.

Les balades balisées

Six circuits ont été balisés sur le territoire de la commune, soit plus de 70 km de sentiers reliant les villages de l’entité. Promenade des Châteaux, balade de Saint-Hubert, promenade de la Dîme, …. Une carte reprenant l'ensemble des promenades ainsi que le florilège du patrimoine architectural est disponible sur simple demande.



Un grand jeu pour les familles pendant les vacances de Pâques

7 km, 2 à 3h de marche pour découvrir la région. Une partie du tracé suit celui de la " Promenade des Châteaux ". Tout au long du parcours, des questions vous seront posées. Ne cherchez pas les réponses sur la toile, elles sont autour de vous, il vous suffira de bien observer. Les chiffres sur la carte vous indiqueront l’emplacement des questions.