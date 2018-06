La balade de Carine : Hasselt

Son jardin japonais est exceptionnel ! Voilà pourquoi nous irons entre autres à Hasselt prochainement. Unique en Belgique, l’espace boisé a été réalisé il y a quelques décennies par des jardiniers experts venus tout droit du pays du soleil levant. Hasselt, c’est aussi une ville bourgeoise du Limbourg, quatrième ville commerciale du pays après Bruxelles, Anvers et Liège et une des capitales de la mode de Belgique !

Il y a près de 40 ans, des architectes paysagistes japonais d’Itami viennent réaliser un jardin de 2,5 ha, une réplique du 17ème des espaces zen prisés dans leur pays. Le résultat est le fruit de bonnes relations de jumelage entre les deux villes. Fait d’eau, de pierre, de verdure et de plantes fleuries, il est l’un des plus grands jardins de Thé en Europe. Le musée à ciel ouvert est dédié à la balade et la médiation aussi. Le 8 juillet, ce sera le Festival des Vœux durant lequel vous pourrez formuler un souhait et l’accrocher quelque part dans le jardin japonais pour qu’il se réalise.

Entre Campine et Hesbaye, des rives du Démer au canal Albert, Hasselt s’impose dans le décor. Sur place, difficile d’imaginer que la ville médiévale a beaucoup souffert durant les conflits, essentiellement durant les guerres de religion. Le centre-ville est cosy. Boutiques, escales gourmandes et terrasses confortables aux quatre saisons, la capitale limbourgeoise a tout pour nous plaire. De l’extérieur, on observe la bonne gestion des deniers de la ville qui permet l’entretien nécessaire de bâtiments.

800 m séparent les Portes de Liège et de la Campine, artère principale de la ville empruntée chaque semaine par plus de 100 000 personnes.

Depuis plus d’un demi-siècle, la mode y est reine. Jadis, stylistes et couturiers étaient nombreux à y avoir installé leurs ateliers. Plusieurs maisons confectionnaient aussi de la haute couture comme la famille Jeurissen qui possède une collection inestimable de vêtements réalisés par les plus grands couturiers du monde. Ponctuellement, certaines pièces sont exposées au Musée de la Mode dans le centre-ville.

Avant la mode, le drap a fait la renommée de la ville. Avec la concurrence des régions de Verviers et Mouscron, le drap limbourgeois perd de son prestige et l’industrie décline fin du 16ème.

Au 18ème, on imagine alors d’autres débouchés pour redynamiser le commerce local. Les distillateurs s’installent aux quatre coins de la cité et le célèbre genièvre local naît. Hasselt devient rapidement la plus grande ville de distillateurs du pays.

A voir aussi

La cathédrale Saint-Quentin : c’est en 1967, lorsque fut créé le diocèse d’Hasselt que l’ancienne église du 11ème fut élevée au rang de cathédrale. Le bâtiment abrite de nombreuses œuvres datant de plusieurs siècles. Depuis 1993, elle est reprise sur la liste exhaustive du Patrimoine protégé.

Le Musée de la Mode : Si vous aimez la mode, l’endroit vous ravira avec ses expositions permanentes et événements temporaires. Récemment, Axelle Red, égérie de la ville et enfant du pays, y était à l’honneur.

Pour prolonger, il y a aussi la Route de la Mode. Après la visite du musée, les guides vous emmènent en ville sur les traces de l’histoire des plus belles boutiques.

4 h de découverte – 8 € par personne.

Le Musée National du Genièvre : Impossible de dissocier la ville de son célèbre breuvage. Sur place, vous pourrez entre autre observer les différentes étapes de fabrication du spiritueux dans une authentique distillerie du 19ème.

Actuellement en travaux, il rouvrira ses portes en mai 2014.

Le Jardin japonais : A la belle saison. 5 € - 4 € les 23 et 24 juin pour le week-end des Jardins ouverts. Accessible à tous. Mais aussi …

Le Stadsmus, pour découvrir les richesses de la ville, le Musée littéraire, la Tour aux carillons, le plus grand centre extérieur de skateboard d’Europe et le Parc d’attraction Plopsa Indoor Hasselt.

Plus d'infos : visithasselt.be