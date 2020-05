La balade de Carine : Hasselt, le plus beau jardin japonais d’Europe

Le jardin japonais est issu de la tradition antique japonaise. Il se trouve aussi bien dans les demeures privées que dans les parcs des villes comme dans les lieux historiques : temples bouddhistes, tombeaux shintoïstes, châteaux.

Le plus grand et le plus beau jardin japonais d’Europe se trouve en Belgique à Hasselt : un jardin exceptionnel en plein cœur de la ville du Limbourg.

Il y a près de 40 ans, des architectes paysagistes japonais d’Itami viennent réaliser un jardin de 2,5 ha, une réplique du 17ème des espaces zen prisés dans leur pays. Le résultat est le fruit de bonnes relations de jumelage entre les deux villes.

Fait d’eau, de pierre, de verdure et de plantes fleuries, il est l’un des plus grands jardins de Thé en Europe. Le musée à ciel ouvert est dédié à la balade et la médiation aussi.

A l'origine, un jardin japonais encourageait la méditation et la réflexion; c’est également le cas à Hasselt. Pour se reposer, vous y trouverez des bancs pour vous asseoir et donc apprécier le bruit des cascades; vous y apercevez des poissons koi que vous pourrez nourrir.