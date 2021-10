La balade de Carine : Halloween au Musée Fantastique de Bruxelles

C’est Halloween toute l’année au Musée Fantastique de Saint-Gilles. Loin de la maison hantée mais proche du cabinet des curiosités, squelettes, momies, sorcières et autres pièces étranges, musique intrigante et ambiance sonore façonnent le décor. Rien n’est animé pour ne pas susciter inutilement la peur et tomber dans l’antre de la terreur. En mars 2022, il y aura vingt ans que le musée a ouvert ses portes au public. Son concepteur, Michel Dircken, est un passionné aux idées débordantes qui aime tout ce qui sort de l’ordinaire, aux frontières de l’intrigue, quelque peu biomécanique et surréaliste. Il imagine son musée dans sa maison et en confectionne les pièces et les personnages avec des pans et des matières glanées dans les brocantes, sur la toile et chez les collectionneurs. Au fil des mois, certaines bonnes âmes lui ont aussi offerts des objets estimant qu’ils trouveraient une place privilégiée dans le musée pour divertir le public. Sa pièce préférée est celle qu’il présentera l’an prochain après une gestation de quelques mois encore dans sa tête. Michel aime aussi la femme araignée qu’il a imaginé et conçu de ses propres mains. Les visiteurs viennent d’ici et un peu moins d’ailleurs, en cause la crise sanitaire. Les collections présentées sont permanentes. Par endroit, les visiteurs peuvent toucher, ouvrir des portes et soulever des pièces pour découvrir des indices. Le musée est dynamique et animé. Y aller aujourd’hui, c’est se promettre d’y retourner demain pour vivre de nouvelles aventures. Deux ans plus tôt, à cinq minutes du musée, dans les anciennes glacières de la rue Américaine, Michel ouvre le Centre d’Art fantastique dans lequel il y expose des collections temporaires et y organise des événements ponctuels comme ce " Marché givré " pour Halloween durant lequel des dessinateurs présentent leurs œuvres. Des événements ponctuels toute l’année A Pâques, les visiteurs sont invités à résoudre une énigme et à s’immiscer dans l’histoire étrange d’un meurtre commis au musée tel qu’ils le font lorsqu’ils s’adonnent au jeu populaire du Cluedo ! En février, le carnaval des sorcières bat son plein, à Halloween, chacun tentera de trouver le chiffre magique pour décrocher son diplôme de sorcière … Vont-ils en trouver dans l’un des 25 tiroirs d’un grand meuble ? Mystère et euphorie sont à leur comble. L’été, le labyrinthe de Jules Verne ravit petits et grands qui aiment se perdre dans les 200 m² d’espace doté de 200 portes ! A chacun de répondre correctement aux questions.

4 images © Musée d’Art Fantastique © Musée d’Art Fantastique © Musée d’Art Fantastique

Visiter le centre et le musée Le musée est ouvert pendant les congés scolaires et de mai à septembre, tous les week-ends. Il n’y a pas de parking à proximité. Les bus y font halte en face et les trams s’y arrêtent à proximité (10 min de la station Horta). Idéalement, le musée s’adresse aux visiteurs âgés à partir de 6 ans. Les plus petits sont également les bienvenus mais ils devront être plus encadrés pour les activités comme les enquêtes et les jeux. Rue Américaine, 7 – 1060 Bruxelles Un bingo Terror ce soir pour Halloween Fan de bingo, de jeu, d’Halloween et de bonne humeur, ne manquez pas ce soir le Bingo Terror organisé au Centre d’Art fantastique, dans les anciennes glacières de Saint-Gilles avec des colis de viande fraîche à gagner nous a confié le responsable du musée et du centre. Le déguisement est hautement recommandé. 10 € pour la visite du centre, du musée et le bingo. 1h30 de visite hors bingo. Que faire dans le coin ? Le musée et le centre sont à proximité du Musée Victor Horta établi dans la maison personnelle et l’atelier de l’architecte. Il est composé de deux maisons Art nouveau qui ont conservé en grande partie sa décoration intérieure décorée de mosaïques, vitraux et peintures murales, un ensemble harmonieux et raffiné dans les moindres détails. Bien que les deux immeubles furent construits à la même époque (entre 1898 et 1901) et communiquent entre eux par l’intérieur, chacun garde son individualité marquant une frontière entre la sphère privée et l’atelier.