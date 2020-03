Entre Gaume et Ardenne, Habay est une commune de dix villages connue pour ses jolis paysages, sa proximité avec la forêt d'Anlier, ses forges, son château et sa légende liée à la Dame du Pont d'Oye. La quiétude et la beauté des lieux incitent au tourisme d'un jour ou plus.

Les forges La balade de Carine : Habay - © Maison du Tourisme Forêt Anlier Au 16ème siècle, les industriels repèrent la vallée de la Rulles et ses deux principales richesses, l'eau et la forêt, atouts majeurs pour le développement de l'activité sidérurgique. Le charbon de bois était un important combustible entrant en ligne de compte pour la fabrication du fer. Au 18ème, Habay est un important centre sidérurgique du sud du pays. En un rien de temps, cinq usines furent établies dans un rayon de quelques kilomètres : les Forges du Prince, du Pont d'Oye, du Châtelet, de Bologne et la Trapperie. Pour les besoins de l'industrie, de grands barrages et étangs furent édifiés pour alimenter les usines. Le minerai était extrait de la Lorraine belge et française et amené sur place où il était lavé, nettoyé, et fondu dans un haut fourneau. La prospérité et le développement industriel offrirent de l'emploi aux habitants de la commune et de la région. Aujourd'hui la plupart inactives, ces édifices du patrimoine industriel de notre pays sont précieusement et entre autre réaffectés en restaurant.

Le château La balade de Carine : Habay - © Maison du Tourisme Forêt Anlier Jadis propriété des célèbres Nothomb, le château et son domaine ont été racheté au printemps de l’an dernier par quatre investisseurs. Son renouveau est désormais amorcé. Une première phase de travaux a eu lieu ces derniers mois. Le domaine ne comprendra plus de restaurant comme autrefois mais sept nouvelles chambres d’hôtes modernes et des salles pour des événements, conférences et banquets. La première fête de mariage aura lieu en mai prochain.

La marquise du Pont d'Oye La balade de Carine : Habay - © Maison du Tourisme Forêt Anlier Entre mythe et légende, la marquise du Pont d'Oye, Louise de Lamberty, hante encore les lieux de par le mystère de son histoire. D'elle, on ne possède ni portrait ni photo, juste trois livres qui esquissent la vie de la dame incarnant à la fois la richesse et la décadence. Elle et son mari, Christophe du Bost-Moulin possédaient une fortune estimée aujourd'hui à plus de 7 millions d'euros. Après avoir acheté le domaine du Pont d'Oye, tout part en fumée ... Le résultat d'une mauvaise gestion, du déclin industriel de la région et peut-être dit-on aussi, la revanche d'un mariage forcé. La légende dit que certains jours, les observateurs peuvent l’apercevoir dans la brume à proximité du lac ...

L’écrivain Amélie Nothomb et le grammairien Maurice Grévisse sont originaires d’Habay, ,destination nature 2020 en Wallonie. La nature est le thème de l’année touristique en Wallonie cette année. La commune a répertorié les balades balisées en Haute-Sure Forêt d’Anlier. La liste est disponible gratuitement sur le site de l’entité. Marche des saveurs locales Tous les samedis de 09 h à 12 h dès le 20 avril sur la place Nothomb. Dans les alentours La Haute-Sûre forêt d'Anlier – 7000 ha – 85% de feuillus – Habay, Fauvillers, Léglise et Martelange sont les communes concernées par la forêt. Arlon : avec Tournai et Tongres, c'est l'une des plus anciennes entités du pays, c'est dire si son histoire est intéressante et étoffée. La ville gallo-romaine possède aussi plusieurs musées, une architecture attrayante et un centre-ville attractif. Léglise : c'est tout simplement un joli village dont on parle déjà à l'âge du fer ! Chez nous, Léglise sort de l'anonymat en septembre 1982 lorsqu'une tornade dévaste tout sur son passage. Depuis, les affres de la météo se sont fait oubliés et le village a retrouvé toute sa beauté. Virton : la capitale de la Gaume – la ville et ses environs valent largement me détour ! La ville est aussi un centre commercial et scolaire important dans le sud du pays. Le Luxembourg : à deux sauts de puce d'Habay. On s'y rendra pour le dépaysement, la gastronomie, les jolis paysages et pour y faire son plein de carburant, le moins cher d'Europe ! Infos : www.habay-tourisme.be

