La balade de Carine : Gérardmer

A une moyenne de cinq heures de route de la Belgique, Gérardmer et la vallée des lacs sont une destination touristique de choix. La ville est belle, confortable et offre diverses activités à pratiquer durant toute l’année. L’hiver, les amateurs de sports d’hiver profitent des 40 km de pistes de ski de fond et ski alpin. Autre attrait et non des moindre : vers Gerardmer, les autoroutes sont gratuites !

La jolie ville des Vosges est née autour d’un lac naturel (115 ha) d’origine glaciaire. Ses eaux pures, peu profondes se réchauffent rapidement sous l’impulsion du soleil. Au printemps, dès les premiers rayons, les activités nautiques reprennent. Même s’il est essentiellement sauvage, le lac de Gérardmer est le seul de la région à être doté d’aménagements spécifiques pour l’accueil touristique comme une plage et des quais pour l’amarrage des bateaux de plaisance. Les marcheurs apprécieront aussi les différents points du vue en parcourant le pourtour du lac : 5 km de balade à parcourir à son rythme en une heure environ.

Gérardmer est aussi ce que l’on appelle une station de première génération née très tôt. Dès 1850, les touristes y déposent leurs valises. Ces estivants avides de curiosités et de détente viennent des régions avoisinantes comme Metz et Nancy. En 1875, le " Comité des Promenades " est le premier Office de Tourisme de France à avoir accueilli des routards. Depuis, l’économie de la municipalité a toujours été pensée autour du tourisme.

La ville est agréable. Fleurie l’été, illuminée l’hiver, on y trouve tout ce dont on a besoin pour un séjour réussi : un hébergement de qualité, de bons restaurants, des bars typiques, des jolies boutiques et pour les amateurs, des magasins d’usine dont ceux de Lins Vosges, célèbre enseigne de linge de maison. A Gérardmer, on produit encore du jacquard pour la confection de nappes et serviettes entre autre.

Un patrimoine naturel exceptionnel

La nature a doté la région de merveilles : de magnifiques paysages, des lacs naturels préservés, des pentes adaptées aux sports d’hiver et d’été, des forêts abritant une faune remarquable, …

Jouxtant les forêts de sapins, les tourbières de la vallée des lacs jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau. Leur formation remontrait à plus de 10 000 ans.

Au-delà des 1000 m, la forêt des chevreuils, biches, sangliers, cerfs, buses et grand tétras ou coq de Bruyère, emblème des Hautes-Vosges, cède son territoire aux landes dites chaumes qui épousent les vallons arrondis des toits vosgiens.

A voir dans la région

Les lacs de Gérardmer, Longemer, Xonrupt, Lispach, Retournemer, Blanchemer, Corbeau …

Les hautes Chaumes

La Roche du diable qui offre un magnifique point de vue.

Le col de la Schlucht : été comme hiver, on y pratique la luge.

L’Alsace à deux pas !

Patrie du Munster et de la tarte aux myrtilles !

A la carte des spécialités régionales, on trouvera la viande de porc fumée, le Munster-géromé, plus crémeux et plus doux que le Munster alsacien et les produits à base de myrtilles. En saison, la tarte aux myrtilles est exceptionnelle.

Les amateurs de vins se régaleront aussi sur le Route des Vins en Alsace toute proche.

Pour le shopping

Le fromage, les produits à base de myrtilles, les vins d’Alsace.

Le linge de maison sans hésitation. Gérardmer est devenu le " Temple " de la haute couture en matière de linge de Maison. Dans les magasins d’usine, on trouve de bonnes affaires. Si vous y allez pendant les soldes, couettes, nappes, serviettes et autres sont proposés à prix écrasés ! Rappelons qu’outre le textile, le travail du bois a aussi contribué à forger la renommée de l’artisanat régional. A l’orée des forêts généreuses, créateurs de jouets et objets de décoration sont venus s’installer à côtés des scieries, constructeurs de chalets, sabotiers et sculpteurs.

Dans l’agenda

Marché traditionnel de pays : les jeudis et samedis matin

Festival du Film Fantastique : du 29 janvier au 02 février.

La Fête de la Jonquille : tous les deux ans. Prochaine édition en avril 2021.