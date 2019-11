La balade de Carine : Genève

Oserait-on comparer Genève à New-York ? Sur le plan de la coopération internationale, les deux villes s’égalent et s’affichent comme les deux pôles les plus importants au monde dans le domaine.

La deuxième ville la plus peuplée de Suisse se doit d’être à la hauteur dans des secteurs dits " d’avenir " comme l’écologie, l’économie collaborative et la culture. Entre le lac Léman bordé de somptueuses villas et belles demeures et le Rhône le long duquel elle s’est jadis formée, Genève et sa périphérie sont aussi l’une des régions les plus arrosées et l’une des plus vertes du pays avec 20% de son territoire recouverts d’espaces arborés. Elles sont aussi réputées pour leurs bains thermaux.

Repérez un jet d’eau géant au sud-ouest du Lac Léman, vous êtes à Genève, l’une des villes les plus charismatiques de Suisse. Ce jet d’eau assez classique construit au 19ème à l’extrémité de la jetée des Eaux-Vives rappelle l’histoire d’une ville en pleine expansion industrielle. En 1886, pour répondre aux besoins en eau des habitants de plus en plus nombreux, les dirigeants décident de créer une industrie hydraulique. Le soir, lorsque les artisans arrêtent leurs machines, des surpressions imprévisibles jaillissent du sol, immortalisées aujourd’hui par le célèbre jet d’eau qui culmine à 140 m.

Avec vingt-deux organisations internationales et plus de 250 non gouvernementales, Genève s’affiche comme la première ville d’accueil d’organismes internationaux au monde. Son nom est associé au siège européen des Nations Unies, au Comité international de la Croix-Rouge ou à l’organisation mondiale du commerce. Ces prestigieuses présences en feraient presque oublier l’attrait plus fun et culturel de la ville. Ses principales attractions touristiques incluent le Mur des Réformateurs, l’horloge fleurie dans l’un des plus beaux parcs de la cité, le monument de Brunswicke, le Palais des Nations qui abrite le siège européen des Nations Unies et le jet d’eau, emblème et principal point de repère de la ville.

Cependant, le bâtiment qui attire le plus de visiteurs est la cathédrale Saint-Pierre érigée sur les hauteurs de la vieille ville. Dans le musée souterrain, des vestiges et documents inédits relatent l’évolution de la construction du site et l’implantation du christianisme à Genève.

La vieille ville attire beaucoup de visiteurs, curieux de découvrir l’architecture du 18ème et quelques traces de grands noms qui y ont vécu comme Franz Liszt ou Jean-Jacques Rousseau qui prête son nom à un pont.

Comme toute ville internationale, Genève est très confortable avec un réseau de transport en commun étoffé, de bonnes tables, des boutiques élégantes et des sites culturels et touristiques diversifiés. Sur place, vous paierez en franc suisse, presque égal à l’euro depuis la récente crise de la monnaie helvétique. Toutefois, le coût de la vie reste plus cher que chez nous. C’est d’ailleurs un des plus élevés en Europe ; une réalité qui va de pair avec les salaires élevés dans le pays.

Le ville se visite à pied ou à vélo, en découverte libre ou en suivant des itinéraires thématiques axés sur la culture, sur des musées incontournables comme le Musée d’Ethnographie, celui des Suisses dans le Monde, de la Croix-Rouge ou le Musée du Service d’incendie. Au départ, vous disposerez d’outils utiles à la visite comme un plan et un audio guide.

Incontournables :

Une balade à pied ou en vélo le long des rives du Léman aussi appelé " le Lac de Genève " et une mini croisière sur le lac.

Quelques heures de détente dans les bains thermaux des alentours qui font aussi la réputation de la région. A Yverdon-les-Bains, l’eau jaillit de terre été comme hiver à 29°. Elle est réputée pour ses vertus apaisantes pour les articulations, ses bienfaits pour les voies respiratoires, l’estomac et les muscles.

Comment y aller ?

En voiture : une moyenne de 8 à 9 h de route.

En avion : 1 h 15 de vol au départ de Bruxelles.

Il est également possible d’y aller en train et TGV mais le voyage n’est pas direct.