La balade de Carine : Gembloux

Ce 21 décembre, le Viva for Life Tour fera escale à Gembloux. Quatre heures d’ambiance et de défi pour récolter de l’argent pour les petits enfants défavorisés. Cette année, il y aura notamment un parcours à réaliser avec une grosse boule rouge de plus de 2 m de diamètres, un concert, un chalet des défis. Le village sera installé au cœur du marché de Noël, en face de l’hôtel de ville. L’occasion de visiter ou redécouvrir cette ville riche en patrimoine. Un beffroi classé Unesco, une faculté agronomique mondialement reconnue, une abbaye joliment restaurée, des chapelles, des fermes et châteaux qui ont marqué l’histoire, un centre-ville attractif, … Gembloux mérite le coup d’œil.

Un beffroi, patrimoine mondial de l’Unesco

En 2005, lors de la conférence de Durban, le beffroi de Gembloux est inscrit à l’Unesco, l’aboutissement d’une longue attente et d’une consécration différée en raison de travaux opérés à la tour. Vingt-quatre édifices flamands et six wallons avaient déjà été classés en 1999 dont Tournai, Mons, Thuin, Binche, Charleroi et Namur. A l’origine, le bâtiment érigé sur un éperon rocheux n’était pas un beffroi mais la tour de l’église Saint-Sauveur. Ce ne sera qu’au début du 19ème que, désaffectée, elle fera office de beffroi.

Une faculté agronomique de haute renommée

Renommée dans toute l’Europe, la Faculté des Sciences Agronomiques est installée en grande partie dans les murs d’une ancienne abbaye bénédictine. Le cursus est ardu mais les étudiants s’accrochent. La renommée des ingénieurs agricoles de la faculté dépasse nos frontières.

Capitale de la coutellerie

Durant plusieurs siècles, l’art de confectionner des couteaux à la main, depuis la lame au manche était une technique qui faisait aussi la renommée de Gembloux. L’émergence se situe vers 1750. A l’époque, huit maîtres couteliers et leurs ouvriers, essentiellement originaires de Gembloux œuvraient de plus belle pour la confection des bons couteaux appelés communément des " gemboux " ! Ils profitaient des nombreux moulins à roue verticale installés le long de l’Orneau, une rivière qui traverse la ville, aujourd’hui en grande partie ensevelie sous diverses constructions. Ils n’hésitèrent pas à les utiliser.

Dans les murs de l’hôtel de ville, un musée raconte les grandes années de la coutellerie.

Une fois l’an, en novembre, le temps d’un week-end, les amateurs issus des quatre coins de l’Europe se réunissent à Gembloux. Aujourd’hui, seules trois maisons pratiquent encore ces techniques.

A voir aussi

L’hôtel de ville - la Maison du Bailli : une jolie bâtisse du 12ème siècle en moellons calcaires reconstruite à la fin du 16ème dans le parc d’Epinal à proximité des remparts. Dans ses entrailles, deux caves datant des 12ème et 13ème siècles. Une travée et une seconde tour en briques fut annexées en 1937. Le bâtiment abrite aussi le musée de la coutellerie.

La Réserve de l’Escaille : En Hesbaye sur le cours de l’Orneau, un affluent de la Sambre. Sol argileux, végétation de friches sèches et humides autour d’un plan d’eau principal qui jadis faisait office de décanteur de sucrerie, … un biotope riche et unique.

Corroy-le-Château : Un joli village de l’entité de Gembloux dont la principale curiosité comme son nom peut le laisser sous-entendre, est un château ! A l’origine, il s’agissait d’un simple donjon appartenant aux seigneurs d’Orbais. Son profil est un pentagone irrégulier doté de douves plus ou moins asséchées et d’un pont de briques et de pierre bleue. Avec les bâtisses médiévales de Bouillon, Beersel, Gand, Horst, Lavaux-Sainte-Anne et Vêves, il est l’un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique.

Classé au patrimoine majeur de Wallonie, il est aussi l’un des châteaux les mieux conservés de notre pays, considéré également comme le témoin le plus important et le plus complet que nous a légué le 13ème siècle.

