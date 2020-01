La balade de Carine : Galway, " Laissez entrer la Magie " !

Le 1er février 2020, avec Rijeka en Croatie, Galway en Irlande, réputée pour son ambiance bohème et artistique sera l’une des deux capitales européennes de la culture de l’année. L’enchantement devrait opérer puisque la magie a été choisie comme fil conducteur.

La plus grande ville portuaire de la côte ouest est coquette, jeune, dynamique et animée. Sa réputation se forge autour de sa croissance fulgurante remarquable ces dernières années et son économie locale bien implantée dans des secteurs majeurs tels que l’industrie manufacturière, la tourisme, la vente au bétail et la distribution, l’enseignement, les services de santé, la finance et le bâtiment. Nombreux sont les Européens à la qualifier d’Eldorado.

Avec un peu moins de 100 000 habitants, la capitale du Connacht est la quatrième plus grande cité de la République irlandaise après Dublin, Cork et Limerick.

La ville tranquille, un peu bohème et pleine de charme ressemble aux villes irlandaises faites de rues et ruelles bordées de maisons aux façades colorées. Dans le port où sont amarrés des bateaux de plaisance, les mouettes scrutent les bancs de poissons offrant aux passants de jolis tableaux à photographier.

La ville est chargée d’histoire. La Galway médiévale du 12ème siècle était autrefois un petit village de pêcheurs qui grandit et devient une ville fortifiée. Elle est à l’époque gérée par 14 familles de marchands connues sous le nom de " tribus de Galway ". Les vieux remparts de la ville sont désormais intégrés dans un centre commercial moderne. On raconte aussi qu’en 1477, Christophe Colomb serait venu se recueillir dans l’église Saint Nicolas.

La cathédrale Notre-Dame de l’Assomption et de Saint-Nicolas érigée en pierre bleue est depuis sa consécration en 1965 le bâtiment le plus imposant de la ville.

Ville Unesco de cinéma

Depuis cinq ans, Galway porte le titre de ville Unesco du cinéma pour son ambiance et ses décors singuliers, grandioses et majestueux proches du Connemara qui font le bonheur des réalisateurs.

Les habitants de Galway sont experts dans l’art de s’amuser et d’accueillir. Les pubs vibrent au son de la musique. Les artistes de rue y trouvent un décor de choix pour y déployer leurs multiples talents.

Galway est aussi une ville festive où les festivals sont légions et les courses hippiques une tradition. Fin juillet début août, ils sont plus de 200 Irlandais et étrangers amateurs de courses à venir assister à la première réunion hippique du pays et deuxième des îles Britanniques.

Galway, l’une des deux capitales européennes de la culture 2020

" Laissez entrer la magie " est le fil conducteur du programme qui débutera officiellement le 1er février mais la cérémonie inaugurale que l’on annonce grandiose et spectaculaire aura lieu le 8 février prochain.

Happenings, performances artistiques inédites, décor magique, ambiance festive, rien n’a parait-il été délaissé pour marquer l’événement singulier.

Energies locales et internationales uniront leurs forces pour mettre en valeur le patrimoine de la ville et la promouvoir comme une destination touristique de choix.

La cérémonie inaugurale le 8 février prochain, le festival de pyrotechnie du 1er au 8 février et

la Saint-Patrick le 17 mars avec l’illumination en vert des montagnes du Connemara sont des temps forts du programme.

Au menu

Des huîtres irlandaises dont la réputation n’est plus à faire ! Chaque année, en juillet, le Festival International d’Huitres et des Fruits de Mer attire des centaines de fines bouches.

La Guinness à déguster dans un pub traditionnel : la bière brune de caractère agrémente aussi une fondue au fromage, le bœuf à l’irlandaise et un gâteau au chocolat !

La seafood chowder : une soupe de poisson à l’irlandaise préparée avec la pêche du jour et des légumes assaisonnés.

Le saumon : nature ou fumé. Si vous aimez la pêche, offrez-vous une virée avec des pêcheurs du coin qui vous emmèneront là où le saumon mord !

Les Irlandais adorent le porridge, une bouillie à base de céréales, fruits ou légumes.