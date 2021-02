La balade de Carine : Folon à Villers-la-Ville

Imaginez des œuvres de Folon exposées dans un décor nature empreint de charme et d’histoire, au cœur des ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville au cœur du Brabant wallon, l’une des plus belles abbayes cisterciennes de Belgique et d'Europe. Dans le cadre du 20e anniversaire de la fondation Folon, une vingtaine de sculptures monumentales et originales de l’artiste belge de renommée internationale subliment les murs en décomposition de l’ancien monastère. Le mariage harmonieux engendre une atmosphère magique et singulière !

900 ans d’histoire

En 1146, Bernard de Clairvaux fonde l’abbaye cistercienne de Villers-la-Ville de l’ordre de Cîteaux dont le nom canonique est " abbaye de Villers en Brabant wallon ". Elle est ce qu’on peut communément appeler " la fille " de l’abbaye de Clairvaux, au Grand-duché de Luxembourg. Protégée par les ducs de Brabant, la fondation fut rapidement prospère et féconde.

Quelques mois après leur installation, les religieux choisissent l'emplacement définitif du monastère plus bas dans la vallée, dans un lieu isolé où l'eau coule à profusion et où les matériaux de construction pourront être aisément acheminés.

Le VIIIème marque son apogée avant une période quelque peu plus mouvementées jusqu’au XVIIème, faite de calmes et de troubles. Après la Révolution française, la communauté monastique dut se disperser ; le site fut vendu comme bien national.

Dégradée, restaurée, abandonnée en 1796, la majeure partie de l’abbaye est en ruine. La nature et le temps en ont fait un site romantique de toute beauté où la magie des lieux opère à tout moment.

Les ruines, patrimoine majeur de Wallonie, sont désormais propriété de la Région wallonne

Le vignoble

Comme en Bourgogne où les abbayes ont leurs vignobles, les ruines de Villers-la-Ville ont leurs champs de vignes : une plaine, quatre terrasses et une perspective unique sur la région.

Dans le verre, on retrouve un blanc cristal ou un rouge cerise profond.

Le vignoble se visite régulièrement en saison. La prochaine, le 7 juillet. Les infos sur www.villers-la-vigne.be

5 jardins majestueux

Depuis 2012, plusieurs jardins ont été aménagés. Dans le Jardin des Simples d’inspiration médiévale et dans le Jardin des Moines poussent notamment des plantes médicinales d’hier et d’aujourd’hui. Paradoxalement, le Jardin de la Pharmacie est davantage un espace vert d’ornement, de même que le Jardin de l’Abbé.

Une ligne du temps des rosiers présente une trentaine de variétés anciennes de roses placées en regard de la ligne du temps qui retrace les grandes lignes de l’histoire de l’abbaye.

Une quarantaine de cerisiers ornent également les lieux.