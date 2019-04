La balade de Carine : Floralia Brussels, le Keukenhof belge

Depuis 16 ans, le parc du Château de Grand-Bigard près de Bruxelles revêt des allures du célèbre Keukenof hollandais, un immense jardin fleuri au printemps. Durant un mois, 10 des 15 hectares du domaine privé sont garnis de 1 500 000 plantes à bulbes agencées en parterres aussi époustouflants que singuliers. Avec ses 520 variétés de fleurs et sa large palette de couleurs, c’est l’un des plus beaux spectacles floraux de notre pays.

Cette année, la floraison est atypique et resplendissante. Comme février fut particulièrement doux et mars assez frais, le million et demi de bulbes plantés fin de l’an dernier par les dix jardiniers attitrés du domaine se sont éclos. Les fleurs précoces et tardives des 520 variétés de tulipes, narcisses, jacinthes se sont ouvertes quasiment en même temps. Chacune est étiquetée afin que les visiteurs puissent aisément les nommer et les identifier. Certaines sont rares, d’autres nouvelles et parfois introuvables dans le commerce, un attrait supplémentaire et subliminal à la splendeur du spectacle floral.

Les visiteurs à nouveau au rendez-vous seront très certainement plus nombreux que les 35 000 de l’an dernier, l’événement ayant profité des 15 jours de congé de printemps.

Parmi les promeneurs, on entend des exclamations admiratives d’Américains et on remarque les sourires ébahis de Japonais qui admirent le spectacle et aiment retrouver des cartes postales qui leur sont quelque peu familières parce que le château de Grand-Bigard aux allures typiques de Renaissance flamande leur rappelle les bâtiments de Bruges et la Grand-Place de Bruxelles.

Les propriétaires très inspirés par le Keukenhof en Hollande ont imaginé l’événement pour alimenter le budget de restauration et assurer les frais de fonctionnement du parc et du château.

Comme le domaine est classé, l’Etat lui alloue des subsides, insuffisants pour assurer la pérennité des pierres et des jardins.

Chaque année, un plan de restauration et d’entretien est établi. La prochaine phase concernera la rénovation des fenêtres et du four à pain dans le parc.

Depuis plusieurs générations, le parc de 15 ha et son château appartiennent à la même famille.

Le château du 17ème siècle est entouré d’un large fossé que délimitent les hautes frondaisons d’une couronne de grands hêtres plusieurs fois séculaires. La toiture d’ardoise a été entièrement rénovée il y a une dizaine d’années. Il y a trois ans, le donjon du 14ème subissait lui aussi une cure de jouvence.

Aller aux Floralies de Grand-Bigard

Le domaine de Grand-Bigard est accessible jusqu’au 5 mai prochain.

14 € l’entrée par personne.

Les amaryllis de Beloeil

Si vous aimez les fleurs, ne manquez pas la traditionnelle exposition d’amaryllis dans le cadre d’un concours dont le château de Beloeil, prestigieux domaine des princes de Ligne, est le théâtre. L’événement est accessible tous les jours de 10 h à 18 h jusqu’à dimanche prochain. 12 €.

Les serres royales de Laeken sont accessibles jusqu’au 10 mai prochain. 2,5 € l’entrée. La collection a vu le jour en même temps que notre pays.

Le Keukenhof en Hollande

En 2018, de la mi-mars à la mi-mai, 1,4 million personnes ont visité l’immense jardin fleuri de 7 millions de fleurs à bulbe dont bien évidemment les emblématiques tulipes hollandaises mais aussi des hyacinthes, des jonquilles, des orchidées, des roses, des œillets, des iris et des Lys. Proche d’Amsterdam, c’est le plus grand parc floral au monde.

Le Keukenhof, traduisez la " cour de la cuisine " parce qu’initialement au 15ème lorsqu’il fut créé, le parc servit de jardin potager à une comtesse qui y trouvait les ingrédients pour sa cuisine. Depuis 1949, la propriété est transformée pour y accueillir des expositions de fleurs.

Les Floralies gantoises

L’événement à la renommée internationale qui a lieu tous les cinq ans se déroulera l’an prochain du 1er au 20 mai.

L’événement qui se déroule tous les cinq ans au Flanders Expo et dans toute la ville accueille des exposants de différents pays.

Plus d'infos : www.floralia-brussels.be