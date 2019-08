La balade de Carine : Etonnante Finlande

Les Finois le disent : a priori, nous ne sommes pas une destination de vacances d’été. Sans doute parce que les estivaux préfèrent le soleil et parce que la langue locale est singulière aux consonances peu identifiables à d’autres dialectes. Le pays recèle pourtant de multiples merveilles qui valent le détour.

Le pays scandinave baigné dans la Baltique et bordé par la Russie à l’est, la Norvège au nord et la Suède au nord-ouest est composé de 3000 lacs et d’innombrables îles.

Avec 86% de son territoire recouvert de forêt, la Finlande est le pays le plus boisé d’Europe.

De nombreuses régions de la taïga sont inhabitées, voilà pourquoi sans doute les Finois sont deux fois moins nombreux que les Belges alors que la Finlande est 10 fois plus étendue que la Belgique.

Avec plus de quatre mois de neige par an, de températures négatives et de lumière limitée voire absente six mois au nord du pays, le quotidien peut paraître quelque peu rude. Les Finois n’en perdent pas pour autant leur bonne humeur et leur joie de vivre. Etonnamment, beaucoup passent leurs vacances à la neige et non au soleil comme on pourrait le supposer. L’Autriche est l’une de leurs destinations préférées.

Helsinki, la capitale, est une des villes les plus étonnantes d’Europe avec au cœur de la ville, une étrange église confinée dans la pierre, presque à même le sol, surplombée d’une coupole moderne. Le prêtre orthodoxe et ses offices sont tout aussi atypiques. Les psaumes sont récités en musique au son du heavy métal dont les Finois sont fans. Les premières messes chantées par des hommes tatoués aux cheveux longs comme le prêtre ont quelque peu étonné les fidèles. Aujourd’hui, sans les guitares électriques et la musique qui fait beaucoup de bruit, il leur manquerait quelque chose.

Avec le Père Noël domicilié à Rovaniemi en Laponie dans le nord du pays, les rennes sont leurs principaux ambassadeurs. Ces équidés cornés ne sont pas agressifs, ne redoutent pas l’homme mais ne se laissent pas caresser, au grand dam des touristes qui aimeraient touches le pelage des compagnons du Père Noël. L’hiver, les éleveurs leur apportent une fois par jour des compléments alimentaires. Aux premiers vrombissements des motos neige, ils affluent par centaines en vue de glaner les granulés que les fermiers distribuent en cercle par portion tous les 30 cm afin de servir tout le monde. Vu du ciel, l’impressionnant nourrissage laisse apparaître de gigantesques cercles et de magnifiques dessins dans la neige immaculée.

Le relief

Les paysages finlandais sont plats dans la partie sud-ouest et dans les vastes plaines côtières, mais vallonnés de collines dans le centre et l’est.

La langue

Le finnois et le suédois sont les deux langues officielles du pays.

Quand y aller ?

Pour les moins frileux : en hiver pour admirer les paysages enneigés et croiser le Père Noël en Laponie. Les températures varient de - 10 à - 40°.

Si vous voulez croiser le Père Noël en personne en fin d’année, ne tardez pas à réserver votre séjour à Rovaniemi. La région est riche de beautés diverses et singulières dont 940 000 hectares d’espaces de migrations de rennes, classés depuis 1996 elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco en tant que site naturel et culturel. Les paysages lapons sont composés de nombreuses collines, de lacs et de rivières et essentiellement d’une végétation de taïga et de toundra

Pour les autres : au printemps et en été. L’été, le mercure peut grimper jusqu’à 30°. Il ne pleut pas souvent en Finlande.

42 000 espèces d’animaux et de végétaux dont 65 de mammifères.… Si la biodiversité est moindre qu’en Europe centrale, les zones vierges offrent un habitat de choix à des espèces qui se font de plus en plus rares sur le continent.

Le budget

Le coût de la vie est un peu plus cher que chez nous ; environ 0,68% de plus. Prévoyez au moins 125 € par jour par personne.

Le pain de seigle, aliment national

A l’occasion du 100ème anniversaire de l’indépendance du pays, le pain de seigle a été désigné " aliment national ".