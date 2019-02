La balade de Carine : Et si Chambord n'était pas terminé ?

L’un des plus prestigieux châteaux de France et du Patrimoine mondial de l’Unesco fête ses 500 ans cette année ; un anniversaire fêté dignement selon les fastes qu’aurait appréciés François 1er, le monarque qui le fit ériger.

C’est un prodige, une prouesse artistique et architecturale, témoin du génie civil de l’époque. Le château sis au coeur d’un domaine de 5500 ha, équivalent à Paris intra-muros, compte 440 pièces, 262 cheminées, 365 fenêtres et 73 escaliers.

A ce jour, on ignore encore pourquoi François 1er choisit les terres de Chambord pour y ériger un majestueux château entouré de jardins, fruit de son imagination sans limite et de celle de son ami Léonard de Vinci. Chambord est loin des grands axes et n’est pas proche de la Loire même si François 1er avait pensé la détourner jusque-là. Les terrains étaient assez marécageux, giboyeux … On suppose que le charme a opéré lors de parties de chasse auxquelles le roi s’adonnait avec plaisir.

Lorsque François 1er meurt en 1547, seul le donjon principal au centre du château est achevé. Par la suite, les travaux s’étaleront sur plusieurs siècles. Louis XIV construit la chapelle. Lui-même impressionné par la pureté du plan de la Renaissance, le roi Soleil fera de Chambord une exception. Il y résidera sans y apporter aucune rénovation transcendante qui marquera son passage. Sans doute parce qu’ébahi par la splendeur du domaine, il se contentera de poursuivre l’oeuvre de François 1er et Léonard de Vinci.

A cour, comme aux temps des grands rois

2019 sera ponctuée par divers événements autofinancés qui marqueront les 5 siècles d’histoire du plus grand domaine emmuré d’Europe.

Le plus impressionnant sera sans doute ce décor de la cour itinérante, évocation de ce qu’était la cour à l’époque de François 1er jusqu’à Louis XIV. Lorsque les visiteurs entreront dans le château, ils seront totalement immergés dans l’ambiance fastueuse de celles et ceux qui côtoyaient le roi.

Le plus interpellant sera sans conteste cette exposition sur l’Utopie avec une partie sur le passé de Chambord : pourquoi Léonard de Vinci et François 1er travaillent-ils ensemble sur l’édification de ce monument qui est l’un des plus importants de l’Unesco ? La deuxième partie est une projection de ce que pourra être Chambord dans quelques décennies. 18 écoles d’architecture à travers le monde concourent. Leurs projets visent à montrer comment aujourd’hui on achèverait les travaux dans la lignée harmonieuse des deux génies qui ont imaginé le domaine.

Un modèle économique, une vitrine de l’agro-écologie

Parce que Chambord est autofinancé à 90% par la billetterie, les revenus de la boutique, le mécénat, il est un modèle économique qui montre que l’on peut s’autofinancer en étant un établissement public si on arrive à développer de nouveaux projets. De gros efforts ont été fournis pour passer de 66 à 90 % d’indépendance financière en 10 ans. Les subsides du Ministère de la Culture, principal ministère de tutelle, sont utilisés pour la restauration du bâti. 5 à 6 millions d’€ sont invertis chaque année dont 1 500 000 pour la conservation des bâtiments.

Selon les saisons, quelques 180 à 230 personnes travaillent à Chambord, un site ouvert au public toute l’année. Les responsables du domaine le veulent aussi en vitrine de l’agro-écologie. Cette année, on va y cultiver un potager de permaculture d’un hectare dans les écuries du maréchal de Sax, coexistant au grand spectacle équestre qui a lieu 2 fois par jour de mai à septembre.

Ces légumes seront vendus en paniers aux particuliers et alimenteront aussi les restaurants de Chambord.

Une chambre avec vue sur Chambord

En mai 2018, l’hôtel du 19ème jouxtant le domaine, le Relais de Chambord (4 étoiles) a rouvert au public. Les 60 chambres offrent toutes une vue imprenable sur le château faisant de ce lieu d’exception un hôtel singulier.

Chaque année, 1 000 000 visiteurs découvrent le château et 2 000 000 se baladent dans le parc librement dans le splendide domaine traversé par le GR 20.

Plus d'infos : www.chambord.org