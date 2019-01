La balade de Carine : Escapades pour la Saint Valentin

Vous cherchez un bon plan pour la Saint Valentin, histoire de marquer le coup cette année ? Voici quelques bons plans qui pourraient vous donner des idées chez nous et Outre-Quiévrain.

Une baignade " collé serré " dans hôtel de charme avec une piscine couverte, dans un Center Parcs ou plus démocratiquement à Aqualibi. Au parc aquatique de Walibi près de Wavre, vous profitez quasiment toute l’année des toboggans aquatiques, de la lagune, des piscines dont une à vagues, du jacuzzi et autres. Le centre est fermé jusqu’au 1er février pour l’entretien annuel.

Une balade romantique en calèche et la visite d’un musée aphrodisiaque à Bruges

Vous passerez notamment par le Béguinage. L’embarcation avec cocher vous coutera 50 € la demi-heure.

A défaut d’une croisière sur les canaux, inaccessible avant mars, les amoureux aimeront immortaliser un baiser langoureux sur l’un des ponts de la ville avec en toile de fond les maisons historiques précieusement conservées. Découvrez un musée aphrodisiaque, celui dédié au chocolat. A Choco-Story, vous commencerez par la dégustation avant de découvrir l’atelier du chocolatier, l’histoire du chocolat, de la fève à la praline, depuis les Aztèques et les Mayas à nos jours. 9h50 € l’entrée. 14,50 € pour le billet combiné avec le Musée de la Frites.

Une nuit dans un château.

La Butte aux Bois à Lanaken près de Maastricht en province de Limbourg est un des plus prestigieux hôtels de notre pays. Ce cinq étoiles Relais & Châteaux est situé à la frontière entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Le château et son domaine sont relativement récents. La principale bâtisse fut érigée en 1924 dans le plus pur style Néo-Tudor. Dans le budget, comptez 150 € minimum pour une chambre de 20 m2 sans le petit-déjeuner mais avec accès à la piscine couverte et au centre de fitness.

Shopping et resto à Hasselt

Hasselt regorge de charme et de petits coins prisés par les amoureux. Depuis plus d’un demi-siècle, la mode y est reine. Jadis, stylistes et couturiers étaient nombreux à y avoir installé leurs ateliers. Avant la mode, le drap a fait la renommée de la ville. Avec la concurrence des régions de Verviers et Mouscron, le drap limbourgeois perd de son prestige et l’industrie décline fin du 16ème.

Au 18ème, on imagine alors d’autres débouchés pour redynamiser le commerce local. Les distillateurs s’installent aux quatre coins de la cité et le célèbre genièvre local naît. Hasselt devient rapidement la plus grande ville de distillateurs du pays.

Une nuit à Chambord ou au cœur du plus célèbre vignoble au monde.

Avec Cheverny et Chenonceau, Chambord est l’un des plus beaux châteaux de la Loire et du patrimoine français. L’imposante bâtisse relate 500 ans d’histoire. Il y a 5 siècles, on y posait les premières pierres. 3000 personnes ont œuvré à l’édification du château imaginé par François 1er et sur lequel plane l’esprit de son ami Léonard de Vinci.

Le domaine de Chambord, ses jardins et ses forêts recouvrent une superficie de 5440 hectares équivalent à Paris intra-muros. Molière y présenta son célèbre Bourgeois Gentilhomme devant la cour de Louis XIV.

Depuis 2018, l’ancien relais de poste est désormais un hôtel-spa 4 étoiles avec 55 chambres et suites qui offrent des vues imprenables sur le domaine royal. Deux gites ont aussi pignon sur rue. Pour les 500 ans du début des travaux, divers événements ponctueront l’année. En ce moment, on y aménage un jardin potager et on va aussi restaurer les lanternons.

Plus près de chez nous, à 3h de Bruxelles, une soirée au Champagne au coeur du vignoble reste un classique fiable qui marquera sans conteste votre Saint-Valentin.

Le vignoble le plus septentrional de France qui supportent 60 à 80 jours de gel par an s’étend sur un peu plus de 30 000 ha de vigne. Depuis le 4 juillet 2015, les coteaux, caves et maisons de Champagne sont inscrits au Patrimoine de l’Humanité.

D’ici une dizaine d’années, suite à une procédure lancée il y a 16 ans, le vignoble devrait s’étendre de 2 à 3000 hectares.