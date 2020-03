La balade de Carine : Escapade au Pays des Collines

Dans l’ouest du Hainaut, entre Ath et Tournai, une bulle verdoyante et vallonnée nous évoque les Ardennes … 20 000 hectares, 23 000 habitants, 4 communes, Flobecq, Ellezelles, Fransnes-lez-Anvaing, Mont de l’Enclus ainsi que 3 de l’entité d’Ath, à savoir Ostiches, Houtaing et Mainvault.

Vallons, bocages, anciennes fermes, maisons joliment rénovées et fleuries forment le décor investi de temps à autres par les sorcières ! L’agriculture et la moisson y occupent une place prépondérante. Même si les fermes sont moins nombreuses que jadis, les exploitations agricoles rappellent la richesse de la terre, la conscience et l’importance que chacun a à cœur de lui accorder pour pérenniser le savoir-faire singulier d’une région qui l’est tout autant.

Autrefois, la région comptait un café (déclaré comme pirate) pour quatre maisons. Ces lieux de rencontre où chacun aimait partager ses joies et trouver une once de solution et réconfort à ses déboires étaient précieux à la vie rurale car ils étaient les seules pôles de distraction.

Aujourd’hui moins nombreux, il fait toujours bon s’y attarder pour goûter au bonheur de la vie locale et pour y admirer le décor et le paysage.

Au détour de chaque rue, une activité locale nous invite à y rester plus longtemps que prévu : une boucherie ou fromagerie ou un magasin à la ferme, un musée, une asinerie, une brasserie, un restaurant plus chic, une fête locale, ….

A l’Ecomusée de Lahamaide, ouvert depuis 1974, vous aurez un bel aperçu de la région et de son mode de fonctionnement.