La balade de Carine : Dinant

La Merveilleuse, la capitale de la Haute Meuse et cité du saxophone …. Ainsi est-elle communément nommée. Ce week-end, Dinant sera aussi l’une des villes d’accueil dans le cadre de Wallonie Week-End Bienvenue, un projet touristique bien ficelé qui nous permet de découvrir une région par le biais des activités de ses habitants.

Une ville touristique

La ville a tout pour plaire : des attractions touristiques comme la citadelle surplombant la vallée mosane qui évoque les événements du Moyen Age, son Musée des Armes qui nous rappelle les moyens de défense utilisés depuis le 17ème siècle, la grotte " la Merveilleuse " accessible à deux pas du centre-ville, les croisières sur la Meuse en saison, de jolies boutiques et de bons restaurants. Bref une ville agréable où l’aime flâner.

Face à cela, des musées comme celui de la Patophonie. Cet espace original et soigné situé au centre nous invite à la découverte de la création sonore dans un lieu où tout est instrument de musique.

Adolphe Sax

Antoine Joseph Sax, ce génial inventeur du saxophone, est né à Dinant en 1814 au sein d’une famille sensible à la culture musicale. Son père, Charles Joseph, était déjà lui-même un facteur d’instrument qui a contribué à différents changement au cor de chasse.

Dinant n’est pas peu fière de cet enfant de pays connu de par le monde qui marqua l’histoire de la musique. Les concerts d’été inscrits dans le cadre des " Dimanches de Monsieur Sax " remportent un franc succès. La vie et l’œuvre de l’artiste sont aussi évoquées dans une maison qui lui est consacré à la rue Adolphe Sax ! Les lieux sont accessibles tous les jours 09h à 19h. L’entrée est libre.

La couque

Qu’on aime ou pas le goût et les arômes qui s’en dégagent, la couque de Dinant reste l’un des souvenirs les plus évocateurs à offrir. Ce biscuit ferme et dur se décline sous différentes formes : paniers de fleurs, paysages, figurines, animaux …

Pour la dégustation, surtout ne la croquez pas au risque de devoir appeler en urgence votre dentiste ! Découper un petit morceau et laissez le fondre en bouche.

L’origine de cette spécialité remonte au XVe siècle, lors du siège de la Ville par Charles le Téméraire en 1466. Les Dinantais, privés de victuailles et ne disposant que de miel et de farine, imaginèrent d’en faire une pâte et de la cuire.

Façonnés dans des moules en bois de poirier, de noyer ou de hêtre selon les formes variés, 15 min suffisent pour la cuisson à 300° et la caramélisation du miel, ce qui permet de conserver le biscuit indéfiniment.

La région des forteresses et des châteaux

La Haute Meuse dinantaise en elle-même est attirante. Nombreux y sont les pôles touristiques. Parmi les incontournables, citons la vallée de la Molignée avec le village de Falaën repris sur la liste exhaustive des plus beaux villages de Wallonie, les draisines, les abbayes de Maredsous et de Maredret. Parlons aussi du château Freyr, des jardins d’Annevoie, le Rocher Bayard, …

Wallonie Week-End Bienvenue

A Dinant, 42 activités sont mises en place. Ce dimanche encore, de 10 h à 18 h, les ambassadeurs vous accueillent. Promenades guidées, visite d’exploitations comme une autrucherie, des visites d’ateliers d’artistes et artisans et une découverte de secret de fabrication de la célèbre couque ! Profitez-en, les activités sont généralement gratuites. Les ambassadeurs sont identifiés par des panneaux. Pensez aussi à passer par la Maison du Tourisme pour vous procurer gratuitement la carte reprenant les différents lieux de rendez-vous.

On ira visiter la maison du célèbre Adolphe Sax, le célèbre inventeur du saxophone. Et il n’a pas inventé que l’instrument à vent. Dans sa maison, vous découvrirez les inventions les plus diverses qu’il a conçues. Autre spécialité de Dinant. Le dinandier fabrique des objets utilitaires et décoratifs par martelage à partir d'une feuille de cuivre, d'étain ou de fer-blanc.

Les autres communes participantes : Quaregnon, Viesalm/Trois-Ponts et Anderlues.

Aujourd’hui, de 10 h à 18h.

Infos

www.dinant-tourisme.com

www.dinant.be