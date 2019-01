La balade de Carine : Des événements touristiques d'ampleur chez nous cette année

Que nous réserve cette nouvelle année touristique ? Que de bonnes choses et de belles découvertes en perspective. Une thématique autour de l’eau chez nous, deux capitales européennes de la culture dont une en Bulgarie et l’autre en Italie, le départ du Tour de France et de nombreuses festivités liées au 75ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie.

L’eau après l’insolite.

L’eau a été choisie comme thème pour 2019. C’est le ministre René Collin, en charge du Tourisme qui après avoir consulté les principaux acteurs du monde touristique belge, a défini la thématique.

Les ascenseurs à bateaux du canal du centre, patrimoine mondial de l’Unesco, les lacs, les barrages seront le décor d’activités et visites spécifiques, de même que les villes traversées par des fleuves et cours d’eau comme Liège, Dinant, Namur, Tournai, Bruxelles, …. Les activités seront variées et dépasseront le cadre des sites aquatiques du pays. L’or bleue de Wallonie concernera aussi d’autres sites auxquels on ne penserait pas au premier abord comme les châteaux. Que seraient le château de Beloeil, de Jehay, Bouillon et autres sans l’eau ?

L’année thématique sera lancée à Spa en mars prochain lors des ateliers du tourisme, en parallèle avec les journées wallonnes de l’eau.

Deux capitales européennes de la culture

La Bulgarie et l’Italie espèrent une plus grande affluence touristique notamment grâces au programme étoffé de leur capitale européenne de la culture. Leurs histoires millénaires respectives sont remarquables.

Plovdiv, dans le centre du pays est la troisième ville de Bulgarie après Sofia et Varna et la plus ancienne ville d’Europe encore peuplée connue à ce jour. Un peu plus de 338 000 habitants y vivent. Le programme intitulé " Together ", Ensemble, regroupe des activités autour de l’histoire de la région, notamment la culture du tabac et divers rendez-vous artistiques dont plusieurs autour de la musique.

Beaucoup moins grande que Plovdiv, Matera dans le sud de l’Italie, seconde capitale culturelle de l’année, est elle aussi considérée comme l’une des plus vieilles cités habitées au monde, célèbre pour ses habitats troglodytiques classés au Patrimoine mondiale de l’Unesco depuis 1993. Le programme fera la part belle à l’architecture, à la gastronomie et aux églises rupestres.

L’histoire des deux villes et les photos sur le web sont éloquentes et donnent l’envie de se programmer une escapade découverte. Espérons que cette fois on en parlera un peu plus chez nous.

Les 75 ans du débarquement et de la bataille de Normandie

La nuit du 5 au 6 juin 1944, une opération militaire amphibie de son nom codé " Neptune " est lancée. Les alliés canadiens, américains et anglais débarquent pour acheminer des renforts et des ravitaillements en vue d’anéantir les Allemands. L’assaut marque le début de la bataille de Normandie.

Certaines plages françaises gardent encore les stigmates de ces conflits sanglants. Musée, cimetières, statues, …

A Omaha Beach, le débarquement a failli capoter tant les pertes humaines américaines furent lourdes. Le cimetière inauguré en 1956 compte 9387 pierres tombales.

L’événement est crucial dans l’histoire de la seconde Guerre mondiale, un pas considérable vers la libération sera dignement commémoré notamment avec cet embrasement de la côte par des feux d’artifice synchronisés sur les sites majeurs du Débarquement, un pique-nique géant sur la place d’Omaha Beach, des bals de la Libération, un parachutage international de plusieurs centaines de militaires au-dessus de Saint-Mère-L’Eglise, …

Il y aura des festivités toute l’année avec le point d’orgue autour du 6 juin.

Le Tour de France en Belgique

Pour le 50ème anniversaire de la première victoire d’Eddy Merckx au Tour de France, la mythique boucle cycliste démarre de Bruxelles le 6 juillet prochain. Un événement majeur qui génèrera une visibilité internationale et une activité économique et touristique considérable.

Le tour passera notamment par Enghien, Waterloo, Binche et Seneffe.