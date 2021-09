La balade de Carine : Des chambres d’hôtes dans la « Merveilleuse » grotte de Dinant

La principale curiosité de la grotte est une trompe d’éléphant formée par la compression d’une stalactite et d’une stalagmite qui se rejoignent en formant une colonne oblique, une forme étrange due sans doute à un courant d’air qui aurait dévié la coulée d’eau calcaire.

Sans doute en raison de sa beauté d’exception, on lui préfèrera plus tard le nom de " Merveilleuse ".

Outre des spéléologues qui de temps à autre viennent explorer de nouvelles galeries, des scientifiques y observent aussi la faune. La grotte est habitée de chauve-souris et de moustiques, leur aliment principal, ainsi que d’araignées. On y a également retrouvé des crustacés fossilisés.

Depuis, rien n’a changé. L’eau et le temps poursuivent leur façonnage sous l’œil émerveillé des quelques 20 000 visiteurs annuels qui visitent la grotte.

Pour éviter que les longues robes des dames de l’époque ne soient trop souillées par l’humidité, les premiers exploitants ont carrelé le sol. Leur labeur fut à la hauteur de leur succès ; la grotte de Dinant connut son heure de gloire, étant l’une des premières exploitations touristiques dans le coin, idéalement située à l’escale du train. Autrefois, l’accès en transport en commun y était plus pratique et aisé qu’aujourd’hui.

Sa découverte fut le fruit du hasard. Lors de travaux vicinaux, plusieurs personnes sont interpelées par la présence d’un gigantesque trou dans la roche. Les curieux audacieux, avides de sensation, s’y aventurent et révèlent celle qui porte désormais le nom éloquent de " Merveilleuse ".

Située en bordure de l’ancienne ligne de chemin de fer, elle devient un an après sa première exploration une destination touristique prisée par les familles en quête d’évasion.

Vous y admirerez de nombreuses stalactites, stalagmites et cascades. La grotte de Dinant est découverte début du siècle dernier, lorsqu’une famille dinantaise explore une mystérieuse cavité édifiée par l’eau et le temps.

C’est l’une des plus belles cavités naturelles d’Europe, façonnée au fil du temps par l’eau qui y a laissé de belles empreintes. Depuis sa découverte en 1904 dans la Vallée de la Meuse, l’exploitation privée de la grotte dinantaise est restée intacte.

Le spectacle est à la hauteur de nos attentes. Moins connue que celle de Han, d’Hotton ou de Remouchamps, la grotte de Dinant n’en n’est pas moins belle et intéressante. Chacun y laissera libre cours à son imagination. Certains verront à un endroit un singe, ailleurs la tête d'un bébé, selon sa position et sa taille. D’autres découvriront des formes jusqu’à présent insoupçonnées. La grotte n’a pas fini de se révéler et de nous étonner !

Visiter la grotte

La visite prend entre 30 minutes à une heure selon l’intérêt de chacun. Depuis la crise du covid, les découvertes se font en individuel.

Le parcours fait plus ou moins 650 m. La grotte comprend 850 m de dédale découvert jusqu’à présent.

Les salles des " Glaciers ", du " Paradis " et la " Grande salle " habitée par une centaine de chauve-souris sont des lieux remarquables dans lesquelles les stalactites, stalagmites et cascades de calcite rivalisent de beauté. Une rivière souterraine dont le niveau monte parfois à près de huit mètres traverse ces magnifiques paysages souterrains.

Ad : 10 € - Eft : 6,50 €

Les inondations ont eu raison des aménagements extérieurs. Les responsables promettent de tout rétablir dans les plus brefs délais.

La grotte se situe à la rue de Philippeville.

Un hôtel prochainement !

Les responsables envisagent de développer un logement pour le court séjour au cœur de la grotte. Aucune date n’a été arrêtée pour le moment mais il semble que l’échéance se situe à moyen terme plutôt que d’être enfouie dans une caisse au calandre grec.