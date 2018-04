La balade de Carine : Dans les coulisses du Plan Incliné de Ronquières

Pour les 50 ans du Plan Incliné de Ronquières, les autorités nous ouvrent exceptionnellement les portes des coulisses d’un ouvrage d’art du génie civil belge jusqu’à présent inexploré du grand public. Nous irons des entrailles à la Tour de Béton en passant par la salle de commande, et la salle de contrôle. Les guides nous emmèneront aussi sous les bacs et dans le tunnel de câbles.

Les embouteillages coûtent cher à la collectivité et font mal à l’économie. La région de Bruxelles Capitale a estimé le coût des encombrements routiers à 500 000 000 € pour 2017. Trouver des alternatives à la route est primordial au niveau wallon, belge et européen. La navigation et le trafic routier nécessitent plus que jamais le Plan Incliné de Ronquières, le bateau étant une sérieuse alternative au transport routier et aux chemins de fer.

En mars 1962, des corps de métiers diversifiés entreprennent un chantier extraordinaire pour l’époque qui transformera le paysage et le transport de marchandises par voie fluviale dans notre pays. Au terme de cinq ans de travaux nécessaires pour racheter une dénivellation de terrain de 68 m sur le canal reliant Charleroi à Bruxelles, le désormais célèbre Plan Incliné de Ronquières était inauguré. Pour le prestige, on a construit une tour en béton pour identifier le lieu dans une nature verdoyante et sensiblement vallonée. L’usure étant, le plan est aujourd’hui partiellement en rénovation (20 000 000 € d’investissement en 2018). Seul, l’un des deux bacs fonctionne.

En quelques mois, le village campagnard s’est transformé en ouvrage d’art. Les curieux se sont déplacés pour admirer les prouesses de notre génie civil. Pendant les travaux, on recensait une moyenne de 3000 visiteurs par jour. Comme le village était peu étendu, les expropriations furent limitées.

Durant les travaux, 4 200 000 m³ de remblais ont été déplacés et réutilisés pour la construction des installations plus haut. Le paysage a été complètement redessiné.

Aujourd’hui, après la crise financière et celle de la sidérurgie, la navigation est redevenue stable. Avec diverses aides régionales, on a créé des ports autonomes. Chaque jour, entre dix et quinze bateaux empruntent le plan. Ce qui représente 2 200 tonnes de marchandises qui, sans les infrastructures sur le canal auraient été transportées par 80 000 camions ! A la belle saison, les touristes et les bateaux de plaisance réinvestissent le canal. Il y a 30 ans, ils étaient à peine 2 ou trois par semaine.

La découverte des coulisses :

C’est exceptionnel, inattendu. 8 visites des coulisses du plan encadrées et commentées par celles et ceux qui le font fonctionner au quotidien. La première qui a eu lieu hier a remporté un franc succès. Seuls les visiteurs de plus de 16 ans sont admis parce que le circuit passe par des endroits sensibles, sous les bacs (5 500 tonnes au-dessus de nous – 91 m de long, 12 de large), dans le tunnel des câbles, la salle de contrôle, de commande où se trouvent les opérateurs qui font fonctionner le mécanisme. Trois personnes seulement peuvent déjà gérer le quotidien du site : une dans la salle de commande, et une par bac.

La visite nous emmènera aussi dans des salles inoccupées de la tour. D’un point de vue fonctionnel, la tour du plan ne sert à rien. On l’a construite pour optimaliser le prestige de l’ouvrage d’art.

Les visites ont lieu une fois par mois : les 21 avril, 19 mai, 23 juin, 28 juillet, 25 août, 29 septembre et 27 octobre. 25 € par personne. Il faut réserver au 078/059 059. Uniquement pour les plus de 16 ans. Il faut absolument porter de bonnes chaussures de marche. Plus ou moins 2h30 de visite.

La visite classique :

La visite des infrastructures touristiques avec notamment le parcours sur la vie des bateliers, une mini-croisière et le panorama de la tour.

Pour prolonger la visite :

Les ascenseurs à bateaux de Strépy-Bracquegnies et le nouvel ascenseur de Thieu. Une mini-croisière de 2h avec la visite de la salle des machines.

Plus d'infos : voiesdeau.hainaut.be