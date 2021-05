La balade de Carine : Couvin

Lovée au cœur des Vallées des Eaux vives en province de Namur, à l’est de Chimay, entre Philippeville et la frontière française, Couvin dévoile ses charmes. Pays des ruisseaux, des lacs et de forêts profondes, la ville et sa région recèlent de multiples richesses naturelles. Avec ses 20.000 ha dont 52% de forêt, la ville est l'une des trois entités les plus étendues et l'une des plus boisées de Belgique.

A côté de la ville moderne, touristique, animée et commerciale, le " Vieux Couvin ", jadis enfermé dans ses murailles, dévoile ses charmes et se laisse découvrir au gré d'une balade qui révèle notamment les anciennes halles et de vieilles demeures datant des 18ème et 19ème siècles.

Située dans la Calestienne, une bande étroite de 2 à 10 km de large et 130 km de long, les confins de la ville sont riches d’un sol riche calcaire où pousse aisément un panel de plantes considérable, notamment des orchidées sauvages.

La vie paisible et les paysages sont chers aux habitants qui, au besoin s’investissent pour préserver leur qualité de vie. En 1978, la population s’oppose fermement au projet de construction d’un barrage sur l’Eau Noire. Neuf mois plus tard, le projet abondamment médiatisé est abandonné.

A la préhistoire, l’homme investissait les grottes dont la célèbre caverne de l’Abime et les grottes de Neptune qu’il a scellé de son empreinte. Découvertes à la fin du 19ème siècle et exploitées pour le tourisme depuis 1930, les Grottes de Neptune, joyau de la province de Namur, désignent une série de cavités naturelles dont la principale est accessible aux visiteurs. On les qualifie d’actives parce qu’un bras de l’Eau Noire, une rivière locale, s’engouffre dans les cavités sur plusieurs centaines de mètres avant de disparaître dans un siphon que personne n’a réussi à franchir à ce jour. Des millions d’années d’érosion ont été nécessaires à l’Eau Noire pour creuser l'une des plus anciennes cavités souterraines de Belgique.

La grotte principale se compose de deux étages reliés par une galerie artificielle de 200 m de long. Les parties accessibles, tant à pied qu'en barque, concernent les 300 premiers mètres. Le reste de la cavité (soit environ 2,5 km) demeure inaccessible et en grande partie inconnue. La visite dure une petite heure.

Sous le " Vieux Couvin ", la Caverne de l’Abime se dévoile aux curieux. La cavité naturelle comporte deux niveaux : un premier qui abrite un musée préhistorique et douze mètres en contrebas, une gigantesque cavité appelée " salle de l’Arche ".