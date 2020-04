La balade de Carine : Corfou

Ne cherchez pas les clichés types des maisons aux volets bleus et moulins à vent, vous n’en trouverez pas. Dans les îles Ioniennes, le décor est tout autre, plus coloré et plus verdoyant avec beaucoup d’oliviers et de cyprès. Pas de blanc immaculé sur les façades mais de l’ocre et de la terre de sienne rappelant Venise et ses couleurs chatoyantes. Jadis, Sissi aimait y passer du temps ; aujourd'hui, Corfou est l’une des principales destinations touristiques de Grèce.

Une seule ville pour une petite centaine de villages ; au nord, des montagnes et au sud, des paysages moins accidentés. Du haut de ses 906 m, le Pandocrator veille sur l’île. Au sommet, un monastère et une église furent édifiés au 16ème siècle. Des moines y vivent encore paisiblement au rythme des saisons, des bienfaits de la nature et entourés de leurs nombreux chats ! Discrets, ils se laissent pourtant accoster par les curieux qui s’interrogent sur leurs conditions de vie isolée.

Le littoral corfiote est escarpé et rocheux sur la côte ouest tandis que les côtes orientale et septentrionale sont plutôt douces. L’île est aussi bordée de nombreux caps, promontoires et îlots.

Dans les villages, tout le monde se connaît et se retrouve le soir dans le bar, l’un des commerces locaux avec la petite boutique. Loin de la ville et de ses conforts, le quotidien est n’est pas monotone et l’ambiance est conviviale. Les hommes discutent, bricolent, trinquent, les enfants jouent et les femmes papotent en faisant les courses ou le ménage. Le week-end, elles chantent dans la chorale. A la belle saison, on vit dehors du matin au soir.