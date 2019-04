La balade de Carine : Corfou

Ne cherchez pas les clichés types des maisons aux volets bleus et des moulins à vent blancs, vous n’en trouverez pas. Dans les îles Ioniennes, proches de l’Italie, le décor est tout autre, plus coloré et plus verdoyant avec beaucoup d’oliviers et de cyprès. Pas de blanc immaculé sur les façades mais de l’ocre et de la terre de sienne rappelant Venise et ses couleurs chatoyantes. Jadis, Sissi aimait y passer du temps et aujourd'hui, Corfou est l’une des principales destinations touristiques de Grèce.

Une seule ville pour une petite centaine de villages ; au nord, des montagnes et au sud, des paysages moins accidentés. Du haut de ses 906 m, le Pandocrator veille sur l’île. Au sommet, un monastère et une église édifiés au 16ème siècle abritent des moines qui vivent paisiblement au rythme des saisons, des bienfaits de la nature et entourés de leurs nombreux chats ! Discrets, ils se laissent accoster par les curieux qui s’interrogent sur leurs conditions de vie isolée.

Le littoral corfiote est escarpé et rocheux sur la côte ouest tandis que les côtes orientale et septentrionale sont plutôt douces. L’île est aussi bordée de nombreux caps, promontoires et îlots.

Dans les villages, tout le monde se connaît et se retrouve le soir dans le bar, l’un des commerces locaux avec la petite boutique. Loin de la ville et de ses conforts, le quotidien est n’est pas monotone et l’ambiance est conviviale. Les hommes discutent, bricolent, trinquent, les enfants jouent et les femmes papotent en faisant les courses ou le ménage. Le week-end, elles chantent dans la chorale. L’été, on vit dehors.

Corfou ville, la capitale

Avec ses ruelles tortueuses et son agréable fraîcheur, le centre historique est unique. La vieille citadelle construite au milieu du XVIe siècle est l’œuvre des Vénitiens qui voulaient renforcer les défenses de la ville.

Entre l’Esplanade et la nouvelle Citadelle, la vieille ville rappelle étonnamment l’atmosphère des cités italiennes : petites ruelles étroites, pavées, linge aux fenêtres, maisons hautes à sept étages avec arcades et balcon en fer forgé, ....

A une petite vingtaine de kilomètres, Achillion où l’impératrice Elisabth d’Autriche y fit ériger une somptueuse résidence. De ses terrasses ornées de fleurs et d’arbres fruitiers, la vue est imprenable sur la baie de Corfou. La prestigieuse demeure fut ensuite rachetée par le Kaiser Guillaume II qui en fit un palais d'été, souvent fréquenté. Dommage qu’on ne visite que le rez-de-chaussée et les jardins.

Corfou, c’est aussi ….

Le lac de Korission au sud-ouest.

Benitses, le village des pêcheurs, Lefkimmi, à 42 km de Corfou ville avec ses maisons typiques et ses vignobles, entrailles du vin local.

La baie et le monastère de Palaiokastrítsa.

Le château angevin d'Angelókastro.

Les plages de Glyfáda, Sidári, Rhóda, Ágios Stéphanos, Ágios Górdios, Palaiokastrítsa.

Le plus vieux village de l'île, Palaía Peritheia.

Les processions de Saint Spyridon, patron de Corfou qui aurait sauvé l’île de la famine, de la peste et d'un siège turc en 1716. Les fidèles transportent sa dépouille quatre fois par an dans les rues de la vieille ville, le dimanche des Rameaux, le Samedi Saint, le 11 août et le premier dimanche de novembre.

Dans les petits restos de village, la salade grecque avec les légumes du jardin et la feta des montagnes, le " pastitsado " (viande et gros macaronis cuisinés dans une sauce tomate relevée) le " sofrito " (fines tranches de veau cuites dans une sauce épicée à l’ail). En dessert, les fruits du jardin, le tout accompagné du vin produit par la maison.

Un repas qui dans les villages ne vous coûtera pas cher !

Bon à savoir !

Monnaie : €

Documents : carte d’identité européenne

Vol : 2 h

Langues : grec – français - anglais

Déplacements sur l’île : idéalement en bus. Toutes directions possibles (même vers les villages) au départ de Corfou

Coût de la vie : comme chez nous – moins cher dans les villages

Quand y aller : idéalement d’avril à fin septembre. L’été, le mercure affiche plus de 30°.