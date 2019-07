La balade de Carine : Colombey-les-Deux-Eglises

Colombey-les-Deux-Eglises était le havre de paix du plus célèbre dirigeant français après Louis XIV. Charles de Gaulle aimait s’y retirer et profiter du calme de la Haute-Marne. En sillonnant les rues du village et de la région, on comprend pourquoi depuis 1934, il y avait élu résidence.

Colombey, … Un petit village aux rues bordées de maisons et bâtisses en pierre blanche de France doté d’une petite place, un petit cimetière et une croix surplombant une butte, symbole éloquent de l’histoire de France. Depuis quelques année, Colombey abrite aussi l’un des plus beaux musées du pays.

A un peu moins de 5h de Bruxelles, par les nationales, au sud de la Champagne-Ardenne, la Haute-Marne dévoile ses charmes. Peu posent leurs valises dans la région transitoire entre le nord et le sud de la France. Les paysages sont faits de larges immensités de champs, prairies et étendues agricoles à perte de vue sans aucune ferme ni autres demeures …

En 1934, alors encore inconnue du public, Charles de Gaulle acquiert la Boisserie à Colombey-les-Deux-Eglises, une modeste demeure lovée d’un grand parc arboré et fleuri. De son bureau, il profite d’une vue imprenable sur la région. A l’instar de la mentalité austère du futur président français, militaire de carrière, la résidence est au départ dépourvue de tout confort superflu : point d’eau courante ni d’électricité ! C’est pourtant à la Boisserie qu’il viendra se ressourcer en famille, loin de la foule et de la vie trépidante. Il aimait y consacrer du temps à sa famille. Avec Anne, sa fille handicapée, il y nouera des contacts privilégiés et uniques.

Plus tard, il y passera ses douze années de traversée du désert avant d’accéder à l’Elysée. Président, il s’offrira toujours le bonheur des week-ends en famille en Haute-Marne. Dans cette modeste demeure, il ne recevra qu’un seul chef d’état, Adenauer, en vue de renouer les liens avec l’Allemagne et amorcer la réconciliation d’après-guerre.

Au cimetière du petit village de Colombey, la tombe du président, gardée par la gendarmerie, est encore fleurie comme si sa disparition datait d’hier, un des nombreux signes que le Général a marqué l’histoire de son pays.

Sous la croix de Lorraine, le Mémorial est un parcours spectacle qui relate la vie du président. On le voit, on l’entend, on l’écoute. L’un des premiers panneaux didactiques évoque Antoing ! Le président et son frère y ont étudié durant un an et demi. Une pierre avec le portrait du président en témoigne sur la place de la commune du Hainaut.

Incontournable : le Mémorial !

De l’extérieur, l’endroit ne paie pas de mine et ne présage en rien une visite prenante et variée.

Nouvelles technologies, multiples documents sonores et visuels, objets et scénographie sont mis en scène pour nous conter l’histoire du Général et de toute son époque. La visite est prenante, fascinante et très intéressante. Une belle réussite !

Vous y verrez notamment la célèbre déesse du président.

2 à 4 h de visite

Entrée : Eft : 8 € - Ad : 12,50 €

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Charles de Gaulle (né à Lille) a étudié plus d’un an chez nous, à Antoing en Hainaut, dans un collège installé dans les murs du château des Princes de Ligne.

De bonnes adresses

La Grange du Relais : pour le calme, décor tantôt champêtre tantôt raffiné et tendance, le confort et la table. Sur place, vous pourrez acheter tout ce que vous voyez et utilisez. L’été, vous pourrez aussi profiter de la piscine.

Les prix sont très abordables ; excellent rapport qualité prix.

RN 19 52330 Colombey-les-Deux-Eglises – www.lagrangedurelais.fr – site internet qui ne reflète pas assez la beauté et la magie des lieux.

A ne pas manquer : la dégustation du Champagne de Haute-Marne

Nous avons testé les produits du Cellier Saint-Vincent à Argentolles. De belles découvertes et un champagne à prix abordable – A tester aussi : le fromage de Langres et son pain ! Un délice. Vous les trouverez à Langres, une jolie petite ville qui mérite également le détour.

Infos : www.tourisme-hautemarne.com