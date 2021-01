Les autorités communales ont veillé à garder le caractère de vieilles habitations comme la maison d’Orley en face de l’église. Au départ du fort, des sentiers pédestres mènent aussi vers les villages avoisinants de Brach et Weweler, un village perché sur un éperon rocheux au pied duquel se rencontrent l’Our et l’Ulf.

Dans l’Antiquité, les hommes y ont installé femme, enfants et bagages dans les terres de la future forteresse. Pour leur défense, les Francs y bâtirent une imposante villa qui se révèlera très vite dépassée par les attaques des ennemis normands venant de l’ouest et des Hongrois en provenance de l’est de l’Europe. La villa fut construite sur un terrain plat, un endroit peu approprié pour une défense optimale. Les ennemis eurent dès lors vite fait de contenir les occupants et de piller le village.

C’est la commune la plus méridionale des Cantons de l’Est. Aux portes de l’Eiffel, Burg-Reuland se distingue par les ruines de son château fort qui conte l’histoire de ces imposantes fortifications et leurs métamorphoses au fil des siècles. Partiellement en ruine, il est l’un des joyaux de la province de Liège et des Cantons de l’est.

La balade de Carine : Burg-Reuland - © Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique - Dominik Ketz

Le château en ruine est sans doute l’un des plus beaux et des plus grands d’Ardennes. Sa grandeur et sa splendeur émerveillent tout qui le découvre !

Les ruines ne représentent qu’une partie du château d’autrefois, là où se trouvait la demeure des seigneurs.

Initialement, il était d’une fortification romaine que les Francs ont transformé en château royal ponctuellement occupé parce jadis, il n’était pas de coutume pour un roi d’occuper toute l’année la même demeure. Les rois avaient pour habituer de voyager et poser leurs valises, selon leurs grés, dans l’une de leurs nombreuses demeures.

Charlemagne est l’une des personnalités qui y ont résidé. Lorsqu’il était absent, il confiait la gestion du château à un comte qui logeait sur place. Au décès de l’empereur, le château et ses alentours passent sous la propriété des comtes qui les ont gérés.

En 882 le château a été détruit une première fois par les normands et en 961 par les hongrois sauvages. Pour faire face aux invasions et mauvaises intentions de l’ennemi, des murs très larges et d’imposantes tours ont été construits. Fortifié, le château découragea les ennemis.

Une légende prétendait que les clefs du château de Reuland ouvraient les portes de la ville de Luxembourg.

En visite dans la région, vous ne serez pas loin de Vielsalm, au pays des sorcières, d’Houffalize où petits et grands s’amuseront à Houtopia, un musée ludique au cœur de la jolie ville où chaque génération découvre et s’amuse en indoor et à l’extérieur selon les saisons.