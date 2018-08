La balade de Carine : Blegny, Une histoire sous nos pieds

A 17 km à l’est de Liège, les confins de Blegny Mine nous content l’histoire d’Argenteau-Trembleur, deux charbonnages du 18ème réunis en site minier prospère jusqu’en 1931 et actif jusqu’en 1980. Sur place, rien n’a changé, pas même les lampes qui éclairaient Sainte-Barbe en permanence, patronne des mineurs.

Avec le Bois du Cazier près de Charleroi, Bois-du-Luc près de la Louvière et le Grand-Hornu dans la banlieue montoise, Blegny Mine est l’un des quatre charbonnages de notre pays classés Unesco. C’est aussi l’une des quatre mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines sont encore accessibles par le puits d’origine. La visite nous plonge à 30 et 60 m sous terre, là où les mineurs ont écrit une page de notre histoire.

Pour accéder aux entrailles de la terre, pas d’ascenseur confortable doté d’amortisseurs mais une cage exigüe pour descendre en une fraction de seconde ! En 1779, Gaspard Corbesier ouvre la première fosse dont l’exploitation aurait débuté sous l’impulsion des moines de l’Abbaye du Val Dieu.

En 1849, le puits Marie, du nom de la fille de Gaspard est creusé. Un an plus tard, on y installe les premières machines à vapeur.

Plus tard, parce qu’ils comprendront que les terrains houillers du coin avaient la particularité de se trouver à très faible profondeur voire en surface, les descendants de Corbesier acquièrent une autre concession voisine portant ainsi l’exploitation Argenteau-Trembleur à 879 ha en 1883.

Le charbonnage offrait de l’emploi et nourrissait de nombreuses familles du coin et d’ailleurs. Bon nombre d’Italiens se sont installés dans la région pour travailler à la mine. Le puits N°1 est creusé en 1920. Le charbonnage prospère jusqu’en 1931. Les mineurs extrayaient 84 000 tonnes de charbon contre 10 000, juste avant la première fermeture dans les années 70.

La Seconde Guerre mondiale lui sera fatale, de même que le choc pétrolier. Après la destruction du triage-lavoir et de la tour d’extraction du puits N°1 et plus tard, la crise pétrolière, l’entreprise aura du mal à se relever. Le charbon n’a plus la côte. En 1975, le charbonnage perd ses subsides et ferme le 31 mars 1980.

Il devient alors un site touristique de mémoire. Lors de son ouverture, beaucoup de mineurs ont endossé le rôle de guide. Ils nous expliquaient par exemple qu’aucun ne craignait les rats. Ils aimaient voir les rongeurs rôder près de leur gamelle parce que leur présence les rassurait du coup de grisou possible à tout moment. Le gaz inodore ne prévenait pas …

Comment se déroule la visite ?

Après avoir vu un documentaire sur la fabuleuse histoire de la houille, " pierre noire " du coin, de – 300 millions d’années à nos jours, vous enfilerez une veste, ajusterez votre casque et descendrez dans la mine par la cage comme les mineurs il y a 38 ans encore.

Vous découvrirez les bouveaux (galeries), les chassages (galeries secondaires), la taille, le charbon, le bruit des machines, le labeur des hommes, ... Durant la visite, vous vivrez, comprendrez et ressentirez l’univers à la fois dur et passionnant de ces " Houyeux " qui descendait sous terre parfois au péril de leur vie pour nourrir leur famille. La visite est accessible pour les personnes à mobilité réduite (réservation requise). Sous terre, la température est de 15°. Les claustrophobes s’abstiendront de la visite des galeries. Les autres activités leur permettront de découvrir aisément l’histoire du charbon.

Une fois remonté, vous suivrez le parcours du charbon dans les installations de triage et lavage. Aucune n’étape n’est ignorée depuis l’extraction dans la mine jusqu’à la vente. Culbuteurs, tamis, trémies, système d’encagement et de décagement des berlines, processus d’épuration, de lavage et de stockage, … le traitement du charbon vous est montré en détail.

Ad : 12,50 € - Eft : 8,70 €.

Autrefois, il y avait aussi un train, " Li Trimbleu ". Son exploitation cessa en 1991, suite à un accident mortel. On profite désormais d’une balade de 50 min en Tortillard. Ad : 5 € - Eft : 3,50 €.