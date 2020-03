La balade de Carine : Blancs Moussis et compagnie de Stavelot

On prépare le 518ème carnaval à Stavelot. Les 21, 22 et 23 mars, comme chaque année dans la capitale du Laetare, on ne lésinera pas sur les efforts pour que la fête soit parfaite dans les moindres détails. Les habitants de la ville ont raison d’être fiers de leur carnaval, l’un des plus beaux et des plus typiques de Belgique. Les Blancs Moussis seront de sortie, cachés sous un masque blanc au long nez rouge et sous une cape couleur neige immaculée. Avec eux, divers groupes folkloriques constitueront un cortège de plus de 2000 figurants.

A la mi-carême, les personnages de blanc vêtus danseront dans les rues de ville, piétonnes pour l’occasion. Ils seront plus de 350 à amuser le public en lançant des millions de confetti et en donnant des coups de vessie de porcs gonflée. Les rois de la fête grogneront, sautilleront, surprendront et taquineront les enfants et les badauds.

La foule viendra les acclamer en nombre. 2200 figurants, dont 350 Blancs Moussis, feront le spectacle pour 35 000 à 40 000 spectateurs. Les visiteurs viendront du coin, de partout en Belgique et de l’étranger parce qu’en dehors du pays, on fête peu la laetare.

Pendant le rondeau final sur la place Saint-Remacle, les Blancs Moussis, entraîneront les spectateurs dans de folles farandoles autour du perron des libertés Stavelotaines. Ils profiteront ensuite de la dispersion du cortège pour placarder sur les murs des maisons et les vitrines des commerces, des affiches, supports de jeux de mots raillant parfois certains Stavelotains et Stavelotaines, victimes d'une anecdote ou d'un incident survenus les mois précédents.