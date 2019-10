La balade de Carine : Au pays du Père Noël

Alors qu’il prépare déjà sa prochaine tournée dans les chaumières, le Père Noël aime se retrouver sur les hauteurs de Rovaniemi, un hameau de Laponie entièrement recouvert de neige l’hiver. Chaque année, enfants et parents sont de plus en plus nombreux à faire le voyage pour venir y déposer leurs lettres dans sa maison jouxtant ses ateliers. Comme le vieil homme y est domicilié, on peut le croiser toute l’année !

La Laponie est une région commune au grand nord de la Finlande, Suède, Norvège et de la Russie. Plus simplement, c’est le nord de la péninsule scandinave et de la presqu’île de Kola.

La région est riche de beautés diverses et singulières dont 940 000 hectares d’espaces de migrations de rennes. Depuis 1996, la Laponie est classée au patrimoine mondial de l’Unesco en tant que site naturel et culturel.

Les paysages lapons sont composés de nombreuses collines, de lacs et de rivières et essentiellement recouverts d’une végétation de taïga et de toundra. Au détour d’un chemin ou aux abords des routes escarpées, on aperçoit le renne, animal emblématique de la région, farouche et méfiant de l’homme tout comme de l’ours brun et du glouton, ses principaux prédateurs.

On y croise aussi une centaine de couples d’aigles pygargues à queue blanche, des lièvres, des renards arctiques et des lemmings.

Les températures moyennes varient de – 30° à + 15°. Le Gulf-Stream protège les côtes des températures glaciales. L’hiver, la mer n’y gèle jamais et malgré la latitude, il n’y a pas d’icebergs.

Rovaniemi, capitale de Laponie et ville natale du Père Noël

La capitale moderne et vivante de la Laponie, reconstruite après sa destruction par l’armée allemande en 1944, est située à 10 km au sud de la ligne du Cercle Polaire. Elle est une destination touristique unique, en particulier l’été pour admirer les soleils de minuit et l’hiver à l’approche des fêtes de fin d’année pour ses paysages enneigés et surtout pour y rencontrer le vrai Père Noël !

Le vieil homme y est né et y est domicilié à l’année. C’est sur le mont Korvatunturi, situé à moins de 10 km de Rovaniemi que se trouve sa maison, ses ateliers et les entrepôts pleins à craquer de jeux et jouets dernier cri secrètement gardés par ses lutins. Le Père Noël s’y plaît beaucoup. On peut ainsi le croiser dans sa maison, aux abords d’une rue ou sur un traîneau tiré par des rennes lorsqu’il se rend au village ou à son bureau ouvert toute l’année !

www.santatelevision.com/perenoel/ : la télévision officielle et permanente du Père Noël.

Le pays des Sames

Les Sames ou " Saamis " constituent le peuple lapon. Ils sont plus ou moins 25 000 en Norvège, 17 000 en Suède, 4000 en Finlande et 2000 en Russie.

Selon les saisons, leur mode de vie est basé sur la transhumance. L’élevage des rennes est l’une de leurs principales ressources. Les Sames sont aussi de fins artisans, d’excellents chasseurs, de très bons pêcheurs et de courageux cueilleurs. Depuis 1971, le peuple bénéficie des droits spéciaux relatifs à la pêche, la chasse et au passage dans les zones protégées de Laponie pour leur permettre de conserver leur mode de vie.

Pour qui la Laponie ?

Pour les amoureux de la nature qui aiment les forêts enneigées, les balades en chiens de traîneaux, en traîneaux de rennes.

Pour les férus de phénomènes naturels tels que les ciels en feu des aurores boréales.

Pour les enfants qui aimeront rendre visite au Père Noël, chez lui !

Quand y aller ?

Dans cette région nordique on compte huit saisons différentes, chacune ayant sa lumière, ses températures et ses phénomènes naturels caractéristiques.

En novembre et en décembre pour la magie de Noël, si les hivers sont plus rudes que chez nous, ils sont aisément supportables tant l’air est sec et sain. Il est recommandé de porter des sous-vêtements thermiques pour maintenir la température du corps tout en le laissant respirer.

De début septembre à la fin mars pour les aurores boréales

Juin et juillet pour les soleils de minuit des jours sans nuit.

Coût de la vie : un peu plus cher que chez nous.