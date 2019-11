La balade de Carine : Au pays des jouets

Dans l’antre de Saint Nicolas, il y a des ateliers de fabrication de jouets, un bureau de classement de lettres, une bibliothèque de livres d’or et des musées du jouet pour pérenniser d’année en année le savoir-faire de ses assistants.

Le Musée du Jouet de Bruxelles

Voilà près de 30 ans que le Musée du Jouet de la capitale a ouvert ses portes dans une grande maison chaleureuse à plusieurs étages. Le musée qui abrite plus de 25 000 pièces datant de 1850 à nous jours est une véritable caverne d’Ali Baba, un immense grenier magique un rien poussiéreux comme on les aime avec des centaines de jeux et jouets à en perdre la tête. Poupées de chiffons, de porcelaine, châteaux forts, voitures, camions, jeux de sociétés, jouets mécaniques, électroniques, des animaux, des figures, tout ce que l’on peut imaginer. Un album souvenir original avec un coup de cœur pour la vitrine des ours, une scène de petit déjeuner entièrement reconstituée avec comme acteurs à table et dans la cuisine, de mignons petits oursons, papa, maman et leurs enfants !

Les jouets et les jeux sont présentés sous différentes facettes, de l’automobile aux jouets mécaniques en passant par les aéroplanes, les bateaux, les châteaux forts, les trains, chevaux à bascule, cuisines miniatures et poupées. Les plus grands replongent enfance, leur visite est alimentée de tendres souvenirs tandis que les enfants peuvent jouer sans craindre de se faire gronder par l’un des gardiens !

Dans les caves du bâtiment, chaque jouet est photographié et listé sur la toile afin que tout un chacun puisse en profiter. Dans les pièces de cette grande maison de maîtres, il y a des jeux, jouets classiques et pièces dont on n’imagine pas l’existence.

Le Musée du Jouet et de l’Enfant de Ferrière (entre Aywaille et Durbuy)

Vous y verrez des jouets fabriqués en Belgique, France, Allemagne et Etats-Unis et une salle de jeux pour petits et grands ! Il y a aussi ponctuellement des expositions temporaires.



Le 24 novembre : porte ouverte de 14h30 à 17h30 en présence de Saint Nicolas. Entrée gratuite pour tous !

Ads : 6 €

Efts (3-12 ans) : 2 €

Le Musée du Jouet de Montauban

Certaines pièces ont plus de deux siècles. La visite est un voyage dans le passé afin de permettre aux enfants de découvrir les jouets d’antan conçus par un artisanat immémorial. Parents et enfants entrent dans un univers enchanteur guidés par des passionnés qui font vivre de nombreuses maquettes ; certaines évoquent le Tour de France. Il y aussi un atelier " Meccano " et un atelier Guignol.

Monopoly et soldats de plomb au Musée du Jouet de Malines, het Speelgoedmuseum.

Quels sont vos jouets préférés celui qui vous fait encore rêver ? Quel qu’il soit, vous le verrez sans doute au Musée du Jouet de Malines, l’une des plus importantes collections de deux et jouets d’Europe. Certains objets anciens ou contemporains sont issus des quatre coins de la planète. La visite vous fait aussi revivre de grandes pages de notre histoire comme la célèbre bataille de Waterloo.

Hamleys Toys à Londres, là où naissent les Doudous !

En plein coeur de Londres, dans la splendide rue incurvée de Regent Street, entre Picadilly Circus et Oxford Street, le magasin de jouets Hamleys Toys ravit tant les grands que les petits. Parmi les rayons les remarquables, il y celui des Doudous non rembourrés. Après avoir fait leur choix, les enfants voient naître leur petit compagnon sous leurs yeux émerveillés lorsque l’un des préposés du rayon le rembourre de tissus mousseux avant que les bambins ne leur octroient un doux prénom !

Les avions-jouets au Musée du Jouet de Colmar

Le musée, aménagé dans un ancien cinéma de quartier, est fait de collections du 19ème siècle à nos jours. Les jeux et jouets nous parlent de l’évolution de notre société ces dernières décennies.

Jusqu’en septembre 2020, on peut y voir une exposition sur les avions-jouets, voyage fascinant dans l’univers de l’aéronautique grâce à des avions-jouets mythiques depuis 1908 avec les pionniers de l’aviation jusqu’en 1976 avec le Concorde.