La balade de Carine : Au Carnaval à Dunkerque

Six semaines de festivités, festoiements et réjouissances ! Jusqu’à la mi-mars, le carnaval de Dunkerque bat son plein. 15 week-ends de festivités ! Le carnaval de Dunkerque est l’un des plus importants d’Europe et le plus long de France. Les Dunkerquois en profitent aussi pour parler en patois du coin.

Bandes, bals et carnavals attirent chaque week-end la foule laissant à chacun des souvenirs singuliers et intarissables. Cafés, bars et restaurants ne désemplissent pas. Pour le bonheur des commerçants, le carnaval attire chaque année de plus en plus de monde mais contraint les autorités à s’adapter à la foule. L’afflux supplémentaire de carnavaleux peut nuire au bon déroulement de l’événement parce que les " novices" ne connaissent pas nécessairement la teneur de la charte qui dit notamment que tout participant doit être un minimum déguisé, ne fut ce que porter un chapeau.