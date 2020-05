La balade de Carine - Ath : La Maison des Géants rouvre !

Plus

La nouvelle tant attendue est tombée ce mercredi : les musées, lieux historiques et parcs animaliers peuvent rouvrir ! Dans les sites concernés, on est évidemment content mais on contient aussi ses réjouissances avant de déterminer quand on sera prêt pour accueillir les visiteurs en toute sécurité. Ainsi en a décidé le Conseil National de Sécurité qui a estimé la situation favorable sous certaines conditions : les musées, lieux historiques et parcs animaliers peuvent rouvrir ce lundi 18 mai sous certaines conditions pour maintenir les efforts dans la lutte contre le coronavirus : gestes barrière, billetterie en ligne ou par téléphone, gestion des flux de fréquentation, … Malgré les contraintes drastiques, on se réjouit dans le monde touristique qui a déjà payé un lourd tribut suite à la situation. A Ath, les musées rouvrent mardi dont notamment la Maison des Géants. " Notre objectif, c’est que les visiteurs et notre personnel se sentent en sécurité " explique Laurent Dubuisson, directeur de la Maison des Géants. Le musée accueillera 25 visiteurs par heure : " Nous avons organisé un système de réservation pour qu’à intervalle de 15 min, les familles puissent se succéder sans se croiser. Nous avons aussi prévu un parcours obligatoire ". Masque, gel hydroalcoolique seront également à disposition des visiteurs qui profiteront d’un musée quasiment privatisé. Malgré la sécurité, les réservations n’affluent pas. Les visiteurs potentiels restent frileux et angoissés face à la situation singulière. Même si l’envie prédomine, les craintes à l’idée de sortir persistent : " On va essayer de rassurer les gens et essayer de faire augmenter le chiffre de réservation, petit à petit dans les prochains jours parce que notre objectif n’est pas d’avoir à gérer des milliers de visiteurs tout de suite. Il faut relancer la machine ". Comme les excursions d’un jour ne sont pas encore permises, les visiteurs viendront de la région. A la Maison des Géants, on caresse l’espoir d’accueillir à nouveau très vite d’autres touristes nationaux et internationaux. Au terme la saison, les compteurs totaliseront sans doute 50 % de visiteurs en moins. On n’en perd pas pour autant le sourire, gardant à l’esprit que le tourisme offrira une bouffée d’air frais après le confinement. " Notre structure devrait supporter le choc ". Les échéances du plan d’investissement seront sans doute rallongées : Nous projetions d’ambitieux réaménagements. Nous nous donnerons plus de temps, sans abonner nos projets ".

Ducasse d'Ath - © VanDenEynde Luc - Com Ville d'Ath A Ath, les géants sont les ambassadeurs de la ville. Ils ont leur maison, leur ducasse inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, leur calendrier, leur bière et un rayon étoffé de produits à l’effigie de Goliath et son épouse et ses comparses. En visitant la Maison des Géants, vous comprendrez la ferveur des rites et coutumes liés à Goliath et sa suite. En 1995, la ville rachète le château Cambier, un hôtel particulier du 18ème , jadis une entreprise de confection de meubles, pour y installer un espace entièrement dédié aux géants. En 2000, la Maison des Géants ouvre ses portes. Une ducasse cette année ? La question taraude et fait débat : les géants sortiront-ils pour la ducasse cette année, un événement inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco ? " Ce sera compliqué cette année " déplore Laurent Dubuisson. On le devine, ce sera aussi compliqué pour les différents acteurs, amoureux de folklore à l’horeca. Certains cafés et restaurants enregistrent une grosse partie de leur chiffre d’affaires pendant la ducasse. " Nous vivrons la ducasse différemment. Nous planchons sur des projets ". Chaque année, le quatrième dimanche d’août, les Athois vivent au rythme de leur ducasse et de leurs géants. Pour l’organisation de l’édition 2020, la ville ne dévoile aucun détail, sans doute parce qu’ils ne sont pas encore définis dans leur entièreté. On ne se prononce pas non plus sur l’éventuelle sortie des géants. " Suspens " nous dit-on, " vous le saurez dans les prochaines semaines ".