La balade de Carine : Ars Krippana, c'est Noël toute l'année !

Minuscules, traditionnelles, gigantesques, d’ici, de Provence, d’Espagne, d’Italie, d’Asie, d’Amérique, trois cent crèches du monde entier sont exposées à Krippana, le plus grand musée dédié à la nativité en Europe. Les collections sont exposées à Losheim, dans la région de Bullange à la frontière Belgo-allemande. De l’extérieur, difficile d’imaginer que nous y resterons plus de deux heures. Le terrain pentu cache une grande partie de l’infrastructure.

Il y a plus de trente ans, des passionnés de la crèche se lancent dans l’aventure surréaliste de la création d’un musée entièrement dédié à la naissance du petit jésus. Ils achètent un bâtiment, contactent des groupements, des associations et acquièrent une collection digne de convaincre des touristes belges de se déplacer à la frontière belgo-allemande pour aller voir des crèches, été comme hiver. En quelques mois, le projet prend forme, le musée ouvre ses portes et les curieux se déplacent. Très vite, le bouche à oreille portera ses fruits. Quelque trois cent crèches au début, plus de trois cent cinquante aujourd’hui, la collection ne cesse d’être étoffée. Chaque année, les " Amis des Crèches " se réunissent pour échanger leurs expériences, leurs découvertes et acheter de nouvelles pièces majeures ou détail du décor.

Les crèches espagnoles sont les plus impressionnantes. Chaque détail si petit soit-il a son importance dans le décor dans lequel la nativée est lovée. Près de la bergerie, on distingue les moindres poussières des fagots de bois dans la réserve, les animaux et personnages ont leurs propres expressions, les maisons leur profil singulier.

Jésus, Marie, Joseph occupent une moindre place dans l’environnement d’une crèche de 5 m de long et 3 m de large pour les plus grandes. Les crèches italiennes sont aussi imposantes mais moins soignées dans le détail. Certaines sont mécaniques ou lumineuses.

Plusieurs diaporamas ont été réalisés au musée comme une crèche ayant pour toile de fond la rue Haute de Stavelot au 19ème . Certaines ont été vendues à l’étranger.

Dans la collection, on retrouve les traditionnelles et incontournables crèches provençales, mais aussi des nativités plus singulières qui nous sont moins familières provenant d’autres pays européens comme l’Allemagne, la Pologne ou le Portugal, d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique.

L’une des plus belles histoires raconte que dans les années 90, les propriétaires du musée ont acheté la crèche installée dans les appartement du pape Jean-Pol II au Vatican en 1987.

A côté du musée de la crèche, vous découvrirez l’une des plus grandes maquettes ferroviaires d’Europe. Plus vraie que nature, les trains traversent les villes et sillonnent les campagnes. Parfois, la nuit tombe, les circuits s’illuminent. La maquette est soignée dans les moindres détails. Dans la boutique du Musée, les amateurs de modélisme se régaleront. Vous y trouverez des pièces rares.

Dans le musée de la crèche, vous verrez aussi une collection de poupées ancienne et un tableau en 3D d’une œuvre de Breughel. Habituellement, le peintre s’inspire d’un paysage ou une tranche de vie en trois dimensions. Une artiste allemande a réalisé l’inverse en reproduisant le décor grandeur nature sur base duquel Breughel s’est inspiré. L’exposition est visible jusqu’en mai prochain.

Pour Ars Technica comme Ars Krippana, vous paierez 7,50 par visite.

Les origines des festivités de Noël

Les prémices de Noël ont vu le jour dans les pays du Moyen-Orient autour du culte de Mirtha. La fête est adoptée par l’église. Au fil des siècles, les populations y apportent leur grain de folklore.

Avant l’avènement du christianisme, les païens fêtaient déjà l’entrée de l’hiver. Dans l’Antiquité romaine, du 17 au 24 décembre, on fêtait Saturne, dieu des semailles et de la vigne.

En Europe septentrionale, les fêtes de Yule étaient dignement célébrées. Ces réjouissances étaient dédiées aux divinités de la mythologie germanique.

