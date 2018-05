La balade de Carine : Amsterdam

Direction Amsterdam, la Venise et capitale des Pays-Bas, la ville des canaux et des 1300 ponts ! L’eau est prédominante dans le paysage. Les canaux attirent les visiteurs, véhiculent et offrent de l’emploi aux habitants de la région. Construite au 13ème siècle dans les vases d’un marécage, Amsterdam était alors un village de pêcheur. Jusqu’au 19ème siècle, la ville s’ouvrait sur son port et sur le Zuiderzee dont elle fut séparée par la construction de la gare centrale posée sur 26 000 pilotis.

Visite en un clin d’oeil

Dans le cœur historique, badauds et touristes se croisent. D’un quartier à l’autre, le profil des lieu et l’ambiance change. Le quartier rouge attire les adeptes du shopping et les amoureux de vieilles pierres notamment pour sa vieille église. Les cinéphiles et amoureux des arts se retrouvent à la Rembrandtplein près de l’incontournable cinéma Tuschinski, un endroit exceptionnel de 1921 au look Art Déco.

A la Muntplein, les mains vertes aiment flâner dans les allées du plus grand marché aux fleurs d’Europe. Plantes et bulbes y sont moins chers que chez nous en raison de taxes plus raisonnables sur les plantes.

Le Jordaan évoque des souvenirs historiques et littéraires. C’est dans cet ancien quartier pauvre aujourd’hui branché que se trouve la Maison d’Anne Frank, juste à côté du plus haut clocher de la ville (Westerkerk).

Parmi les incontournables, citons encore les canaux, la touche romantique du décor. Quatre grands chemins fluviaux ceinturent le centre ; tous mènent au Jordaan.

Une architecture spécifique

La ville est à la fois conservatrice, avant-gardiste et ouverte un mariage apparent dans le profil du décor. Les quartiers historiques sont entourés de rues branchées aux thèmes variés.

Comme presque toute la ville (canaux compris) se trouve sous le niveau de la mer, les ingénieurs, maçons et autres corps de métier de la construction ont été contraints de faire preuve d’ingéniosité pour assurer la pérennité des édifices. Bâtiments anciens et modernes sont posés sur pilotis qui s’appuient sur des couches de sable plus ou moins profondes pour assurer leur stabilité.

Les perles architecturales sont des maisons avec pignon en pointe qui datent des 17ème et 18ème siècles. Presque entièrement préservées, elles figurent, selon les spécialistes, parmi les plus beaux modèles d’urbanisme ancien d’Europe. Chaque pignon " parle " de l’époque de sa construction. Il reste aussi deux maisons en bois qui datent de 1200 – 1550, les autres ayant été incendiées.

Les musées

Amsterdam est également connue pour ses nombreux musées. Parmi les incontournables …

Le Musée Van Gogh : 200 peintures et 550 croquis de l’artiste

Le Rijksmuseum : le plus grand musée des Pays-Bas – collections d’art hollandais unique au monde.

La Maison d’Anne Frank : le refuge d’où la jeune femme rédige son célèbre journal durant la seconde guerre mondiale. Le manuscrit original y est exposé.

Mais aussi …

Le Musée de la Péniche, du Théâtre, Allard Pierson (seul musée d’Amsterdam entièrement consacré à l’archéologie).

Le Musée Tropical, du Cinéma, de la Presse, Rembrandt, de l’Ajax (pour les amateurs de ballon rond) et le Musée de Madame Tussauds (comme à Londres), un magnifique musée de cire où l’on peut entre autres saluer la famille royale de la Maison d’Orange !

Le Magere Brug, l’un des ponts les plus populaires et les plus étroits de la ville.

Les canaux et le zoo, l’un des plus beaux du pays. Les parcs animaliers ont énormément de succès aux Pays-Bas.

La ville en vélo

Le quartier branché du Jordaan

Bon à savoir :

Y aller : en train de préférence ! Préférez la ligne " normale " au train rapide (qui vous fera gagner tout au plus 15 min au prix d’un tarif plus cher et d’une réservation obligatoire !). Un train / h - sans réservation – 2h45 de trajet.

Location de vélo : entre 11 et 15 € / j

La " I Amsterdam Card " : 35 € - accès illimité aux transports en commun du centre-ville, des entrées dans plus de 50 musées et une mini croisière sur les canaux, des cadeaux, des réductions …

Plus d'infos : www.iamsterdam.com