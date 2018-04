La balade de Carine : Amiens, la Venise du Nord de Jules Verne

Au moindre rayon de soleil, les terrasses des cafés ne désemplissent pas. Habitants du coin aiment s’y attarder autour d’un Picon Bière pendant que les touristes découvrent la patrie de Jules Verne, s’émerveillent devant l’imposante cathédrale, se baladent dans les hortillonnages et les quartiers typiques. Du Printemps de l’Art Déco aux Journées Tourisme et Handicap en passant par les balades thématiques et les bourses d’échanges, la ville est le décor de grands événements.

La capitale picarde peut aussi s’enorgueillir de posséder l’un des plus beaux édifices religieux de France. Avec ses 200 000 m³, Notre-Dame d’Amiens est aussi la plus vaste cathédrale de France et la deuxième au monde après celle de Yamoussoukro érigée dans la capitale de la Côte d’Ivoire. Sa superficie vaut deux fois celle de Notre-Dame de Paris !

Elle fut érigée au 13ème siècle grâce à la richesse de la ville au Moyen-Age et suite à l’incendie de la cathédrale romane. Depuis 1981, Notre-Dame d’Amiens est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Son beffroi du 15ème accueillait autrefois les réunions des notables de la ville avant d’être affecté en salle d’archives, magasin d’armes et en prison ! De nos jours, il sonne encore toutes les heures de la journée. Il est également inscrit sur la liste exhaustive du patrimoine mondial de l’Unesco.

Plusieurs quartiers ont été joliment restaurés. D’autres ont su préserver leur charme d’antan. Parmi les plus typiques, citons le quartier de Saint-Leu au pied de la cathédrale. Le charme des lieux est rehaussé par les canaux.

A l’ouest de la citadelle, le quartier Saint-Maurice est plus ancien. Au 18ème siècle, c’était un haut lieu industriel de la ville. Depuis 2006, il est en cours de réhabilitation avec notamment la construction de logements. Bordé par le canal de la Somme, le quartier offre une sympathique escale pour les plaisanciers qui doivent y passer une écluse.

Autre haut lieu attractif de la capitale de la Picardie, les hortillonnages. " Hortillon " signifie en picard " maraîcher ". Les hortillonnages sont des marais s’étendant sur 300 hectares, découpés en jardins par des canaux, des " rieux ".

Comme le profil des lieux le laisse supposer, on y circule en barque à fond plat, autrefois appelée " barque à cornet " qui accostait sur les berges fragiles des parcelles cultivées.

Au port d’Amont, au pied de la cathédrale, se tient chaque semaine le marché sur l’eau, bien que l’arrivée en barque des maraîchers ne s’effectue qu’une fois l’an.

Patrie de Jules Verne

Pendant 34 ans, Jules Verne vécut à Amiens. Il aimait l’ambiance de la ville et de ses quartiers typiques, la beauté des bâtiments. Le célèbre écrivain français y écrit la majeure partie de ses œuvres. Il y décéda le 24 mars 1905.

L’une de ses résidences, la Maison à la Tour, est aujourd’hui ouverte au public, au 2 rue Charles-Dubois.

A voir aussi

Le Cirque d’Amiens : de forme polygonale à 16 côtés, il fut édifié en 1874. Ce fut le premier cirque à intégrer dès sa construction un buffet et une buvette, permettant de rentabiliser une édification dont les coûts ont finalement atteint le double des prévisions.

Le zoo créé en 1952. Le parc zoologique, ancien jardin botanique rénové en 1994, accueille plus de 400 animaux (environ 70 espèces).

Dans l’agenda

Le Printemps de l’Art Déco – jusqu’au 30 avril 2018 : les villes des Hauts-de-France proposent des visites guidées, expositions, ateliers, parcours urbains, conférences et même bals... autour de l'Art déco. Amiens fait partie du programme.

Les Journées Nationales Tourisme et Handicap – du 18 au 21 avril 2018 : des visites et animations gratuites pour les personnes handicapées, leur famille et amis.

Les Rendez-vous de la BD – les 2 et 3 juin 2018.

Pour les petites pauses …

Si vous commandez un Picon, précisez s’il vous le souhaitez au vin blanc ou la bière.

Les macarons d’Amiens, les biscuits à base d’amande, de fruits et de miel. Un produit picard dont la renommée remonte au 16ème siècle.

