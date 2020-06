La balade de Carine : Albi " la Rouge "

Plus

Certains vident leur classe, finalisent des dossiers, d’autres bouclent leurs valises. Les plus méfiants resteront en Belgique alors que les moins téméraires oseront des vacances à l’étranger. Beaucoup opteront pour la France voisine, sans doute parce que les règles sanitaires y sont proches des nôtres. La France offre de belles destinations touristiques. L’offre d’accueil en hôtel, gîte et camping en vogue est étoffé. Idéalement située au bord du Tarn, Albi est une de ces destinations qui combinent à la fois la découverte, le soleil et les bonnes tables. Le pays de l’ail rose a de multiples atouts pour charmer ses visiteurs. Depuis cinq ans, elle attire 1 500 000 visiteurs sans doute parce que depuis juillet 2010, la Capitale du Tarn est inscrite au patrimoine de l’Unesco. La cité épiscopale, ville natale d’Henri de Toulouse–Lautrec se distingue de par son impressionnante cathédrale Sainte-Cécile et son palais de la Berbie, ancienne demeure des archevêques d’Albi.

Une cathédrale fortifiée Tour de la cathédrale Sainte-Cécile - © Albi Tourisme Rares sont les édifices de ce type. Elle est d’ailleurs la plus grande cathédrale de briques au monde, briques fabriquées dans le Tarn. Monument gothique méridional sans égal, elle affirme sa puissance et abrite un décor d’exception qui en fait un véritable musée d’art chrétien. Parce qu’elle fut érigée telle une fortification sur les hauteurs de la ville, on la compare souvent à un château fort. Les travaux dureront plus de deux siècles, de 1282 à 1493. La cathédrale faisait partie du système défensif intégrant le palais de la Berbie. Lors des conflits ou catastrophes naturelles, elle pouvait accueillir 6000 Albigeois.

Le palais de la Berbie Palais Berbie - © Albi Tourisme Avec Avignon, c’est l’un des plus anciens ensembles épiscopaux de France. Au fil des siècles, l’imposante forteresse a connu de multiples transformations. Avec ses jardins, le palais fait partie des sites les plus visités de la ville et de la région. Dès le XVIIe siècle, le château se transforme en résidence. Les fortifications tombent, un portail s’ouvre sur la ville et des terrasses agrémentent l’ensemble. Ce site remarquable abrite aujourd’hui le musée Toulouse–Lautrec. Les jardins romantiques offrent une vue imprenable sur la ville.

Le vieil Alby Le centre historique est l’un des plus anciens secteurs sauvegardés de France. Les maisons ont été construites en briques ce qui lui vaut le surnom d’ " Albi la Rouge ". Fait de rues anciennes, ruelles étroites et maisons à encorbellement, le décor nous plonge dans une ambiance médiévale.

Le pont–vieux Vu son grand âge (1000 ans), le pont de pierre paré de briques mérite son nom. Il est d’ailleurs l’un des plus vieux ponts de France encore en état de fonction. Construit en 1035, il ouvre la ville vers l’extérieur et devient le passage incontournable du Tarn vers le Puy, Toulouse, l’Italie et l’Espagne. Au XIVe siècle, il est fortifié, renforcé d’un pont levis et agrémenté de maisons construites sur les piles. Jadis le charbon faisait partie du quotidien des habitants. L’extraction offrait d’ailleurs beaucoup d’emplois à la région. La collégiale Saint-Salvi est la plus vieille église d’Albi. Le haut de la tour est surmonté d’un couronnement briques et d’une échauguette dites tour du guetteur. Albi fait aussi partie des villes fleuries de France. Divers Circuits thématiques ont été balisés axés sur les châtaigneraies, un autre sur les Moulins, les fontaines,…

Au calendrier Le carnaval se tient chaque année dans les rues du centre-ville durant une dizaine de jours au mois de février. Il est accompagné par une fête foraine. Les Œillades sont un festival de cinéma de films français francophone qui se déroule chaque année en décembre.

Les produits locaux N’oubliez pas de goûter la charcuterie des Monts de Lacaune, l’ail rose de Lautrec, un village médiéval célèbre pour sa culture d’ail rose et sa fête qui lui est dédiée chaque année au mois d’août. 2020 sera sans doute singulière. Fêtera-t-on l’ail ? Cher à la région, il trouvera toujours place dans les cuisines d’ici et d’ailleurs ! Plus d'infos : www.albi-tourisme.fr